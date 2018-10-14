Анафема Путину по-страсбургски 1 Сергей Сидоренко, «Европейская правда»

14.10.2018, 13:51

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Как в Совете Европы готовятся к расставанию с Кремлем.

Заявления о возможном выходе России из Совета Европы шокировали многих европейцев.

За почти 70 лет существования Совета Европы эта организация лишь один раз потеряла своего члена – в 1967 году, когда в Греции произошел военный переворот. Режим "черных полковников", захвативший власть в стране, не имел абсолютно ничего общего с демократией, и вскоре на Грецию наложили санкции, а парламентская ассамблея после двухлетних дебатов рекомендовала исключить ее из состава СЕ. Довести процедуру до конца европейцы тогда не успели: в Афинах решили не ждать наказания и конце 1969 года сами заявили о выходе из СЕ.

Спустя 50 лет опыт "черных полковников" пригодился путинской России.

Сейчас она шаг за шагом повторяет тот же путь – пусть даже россиянам потребовалось для этого гораздо больше времени, чем грекам. Эта история еще не окончена, но главное – то, что Совету Европы удалось сломать психологический блок, который до сих пор не позволял даже говорить о выходе России из СЕ. А в ближайшие месяцы вполне может быть пройдена точка невозврата.

Отдельного упоминания здесь заслуживает генсек Турбьерн Ягланд. Политик, само имя которого еще недавно вызывало возмущение украинских депутатов в ПАСЕ, неожиданно стал главным двигателем исключения россиян.

"Европейская правда" в Страсбурге наблюдала за этим удивительным превращением и разбиралась с тем, какие преграды еще могут возникнуть на новом российском пути.

Все вокруг денег

В пятницу во Дворце Европы в Страсбурге состоится внеочередная встреча послов всех 47 государств-членов СЕ. Ее до сих пор нет в календаре организации, а в повестке дня нет ни одного пункта, объяснявшего бы срочное изменение графика.

Но реальная причина хорошо известна. Генсек Ягланд объявил ее накануне – в своем выступлении на сессии ПАСЕ. Эта причина – российские деньги.

Россия с прошлого года не платит взносы в бюджет организации, а на этой неделе стало очевидно, что и в 2019 году кризис только усугубится. Москва болезненно восприняла свое поражение в противостоянии с украинцами на сессии ПАСЕ и предупредила Страсбург: вы там держитесь, но денег не будет.

Следовательно, Совет Европы оказался под угрозой банкротства.

"У нас заканчивается бюджетный процесс, и я не буду ждать еще даже неделю. СЕ нужны деньги на зарплату на следующий год и на год после него, – пояснил Ягланд в общении с депутатами ПАСЕ в четверг. – По норвежским законам, а я норвежец, вообще запрещено управлять компанией, если нет денег на ее работу. Поэтому я собираю комитет министров и доложу им об этом".

В коридорах Дворца Европы уже поползли слухи о количестве запланированных сокращений. Вот только на компенсации уволенным чиновникам денег тоже нет (а во Франции защита работников – это не пустые слова!).

Как выходить из бюджетного кризиса – до сих пор неясно. Но о том, что Россия не восстановит платежи, сейчас все говорят с уверенностью

"Вероятность того, что руководство страны (РФ) пересмотрит позицию относительно взноса в Совет Европы, считаю ничтожно малой. И при таком отношении Страсбурга к России считаю это решение абсолютно обоснованным", – заявил, в частности, Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

"Конфликт прежде всего"

Итак, те, кто хотели предотвратить возвращение России в ПАСЕ, имеют все основания праздновать победу.

Но будет большой ошибкой считать, что нынешняя победа Украины – окончательная, что Киев может расслабиться и ждать, когда "труп врага проплывет мимо по реке".

Несмотря на поражение в этой битве, российское лобби остается очень сильным. Россияне умеют распространять фейки и проводить информационные атаки, а европейская политическая элита до сих пор остается склонной верить их сказкам. Свидетелями этого стали члены Бюро ПАСЕ на встрече в пятницу.

Пожалуй, большинство читателей видели троллинг (кстати, довольно удачный) украинскими депутатами российской пропагандистки с канала "Россия-1" Ольги Скабеевой во вторник – тогда парламентарии, отказываясь отвечать на ее вопросы, спели украинский гимн в помещении ПАСЕ (и в прямом эфире российского ТВ). Казалось, в этой истории поставлена точка. Но в пятницу на заседании Бюро группа высокопоставленных представителей ПАСЕ обвинила украинцев в том, что они... нарушили правила ассамблеи, поскольку "пели боевую песню"!

Конечно, эти обвинения были опровергнуты, но этот случай стал наглядной иллюстрации доступа РФ к европейской политической элите, а также готовности последней верить даже очевидным фейкам.

Россия и раньше ставила целью дестабилизировать Совет Европы, внести туда раскол, и делала это довольно успешно. Но похоже, что теперь в отношениях со Страсбургом Москва окончательно выбрала линию "конфликт превыше всего".

В то время как Ягланд и другие друзья России отстаивали ее интересы в ущерб себе – Москва работала на конфликт.

Возвращение России в Страсбург уже не является целью. Гораздо важнее – поддерживать конфликт, подогревать его. Причем похоже, что в РФ сделали этот выбор еще до начала сессии, когда победа Украины в голосовании о "прощении РФ" еще не была столь очевидной.

Именно поэтому на сессию ПАСЕ в этот раз приехала Скабеева, но не приехали ключевые российские государственные агентства (хотя до сих пор РИА "Новости" были на всех без исключения сессиях ассамблеи).

Именно поэтому российский посол в Страсбурге еще до исторических дебатов о санкциях сообщил коллегам, что будущее Совета Европы под угрозой, добавив, что даже изменение правил наложения санкций еще не означает, что Россия вернется в ПАСЕ, а российские депутаты сейчас один за другим заявляют, что Россия не хочет дальше работать в Совете Европы.

Так, Слуцкий заявил, что россиянам "следует самим подумать о приостановке или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь начала процедуры исключения". Вот только такого термина, как "приостановка членства", в Совете Европы нет. И если Россия пойдет по этому пути, Страсбург может утонуть в новой дискуссии о том, что делать с "полубеременностью", или же "полувыходом" РФ. Но, возможно, именно в этом и состоит намерение россиян?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что официальное решение по этому поводу будет принято в ближайшее время, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой признал, что Россия уже готовится объявить о невыполнении дальнейших решений Европейского суда по правам человека из-за того, что часть судей ЕСПЧ были назначены без участия российских депутатов.

"Их (судей. – ЕП) решения не будут иметь легитимности на территории РФ", – заверил он.

Это заявление (которое до сих пор никто не опроверг), конечно же, противоречит обязательствам России, но с каких пор международное право стало препятствием для россиян?.. Зато такое нарушение создает почву для нового конфликта в Страсбурге.

Тем более, что сейчас у них появились политические основания хлопнуть дверью Совета Европы. Их дал генсек Ягланд, от которого неожиданно прозвучало несколько заявлений о возможности выхода России из организации и о том, что СЕ уже готовится к новой жизни – без российских денег. До сих пор генсек такую возможность категорически отвергал.

"Волшебное превращение" Ягланда

Но что произошло с генеральным секретарем Совета Европы? Этот политик за последние годы получил славу главного лоббиста интересов России в Страсбурге – так как могло получиться, что сейчас он открыто заявляет о возможности ее выхода из организации?

Украинские парламентарии готовы видеть в этом новую хитрость генсека. "Ягланд – не тот тип политиков, которые так просто поступаются целью. Считаю, что он продолжает работать над возвращением россиян, просто теперь делает это тихо", – заявил ЕП глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, добавив, что последние заявления могут быть повышением ставок.

Что же, исключать такую возможность и правда нельзя. Но более реальным видится другой вариант.

Похоже, Ягланд понял: Россия ушла навсегда.

Точка невозврата если не пройдена уже сейчас, то будет преодолена в ближайшее время. А если это произойдет, если последние попытки вернуть Россию также провалятся – то расколотый внутренним конфликтом Совет Европы останется наедине с серьезными финансовыми проблемами.

А ответственность за это будет нести лично генеральный секретарь.

Поэтому даже если его действия имеют скрытую цель, это не исключает того, что сейчас он вынужден также спасать организацию – и свое политическое реноме заодно. И именно так его последние заявления воспринимают в России. "Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол. Он не пророссийский и не антироссийский, ему просто очень не хватает финансов", – прокомментировал слова генсека о неизбежном выходе России из СЕ Леонид Слуцкий.

К тому же Ягланд наверняка уже понял, что сам ухудшил свое политическое положение – ведь серия ошибок, допущенных генсеком в общении с депутатами, привела к громкому провалу его ключевой инициативы, призванной удовлетворить россиян.

Так и не вернув Россию в ПАСЕ, он получил десятки новых противников – депутатов, которые искренне обиделись на генсека, усмотрев в его действиях унижение Ассамблеи и даже попытку узурпации полномочий.

Неудивительно, что на этой неделе Ягланд был в подавленном состоянии, что было заметно во время всех его публичных выступлений.

А в конце концов, похоже, решил, что все жертвы с его стороны не приносят вообще никакого позитивного эффекта. И уж точно нет причин бороться за возвращение России до последней капли своего авторитета.

Сергей Сидоренко, «Европейская правда»