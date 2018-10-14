Семь автомобилей, которые могут похвастаться скромным «аппетитом» 3 14.10.2018, 13:59

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Названы лучшие машины по расходу топлива.

Расход топлива – это одна из тех вещей, которая волнует абсолютное большинство автомобилистов при выборе новой машины. Существует достаточно много авто, которые не могут похвастаться даже умеренным потреблением горючего. По счастью, рядом с такими обжорами всегда были и будут машины, которые стоит хвалить и всячески превозносить уже только за то, что они не тратят многие литры на «пробежку» по шоссе, пишет novate.ru.

1. Peugeot 208

Автомобиль, который по праву носит на момент 2018 года титул одного из самых скромных потребителей горючего. Его 1.6-литровый силовой агрегат дает всего 75 лошадиных сил. Любопытно, что при этом машина имеет совсем неплохие скоростные показатели. Работает авто на 6-ступенчатой механической коробке передач. На 100 км пути машина потребляет около 2 литров в смешанном цикле. В бак при этом помещается 43 литра горючего.

2. Vauxhall Corsa

Британский малолитражный автомобиль, который также славится своей экономичностью. Его 1.3-литровый двигатель дает 75 лошадиных сил. Взамен на 100 км пути эта машина употребит порядка 2.6 литров топлива. Машина также может похвастаться удобным салоном, в котором смогут комфортно расположиться абсолютно все участники поездки.

3. Volkswagen Golf

Куда же без Volkswagen Golf! Автомобили этой линейки всегда были готовы заявить о себе, как о самых не прожорливых участниках движения. Двигатель объемом 1.4 литра дает выходящую мощность в 125 лошадиных сил. Работает с 6-ступенчатой «механикой». Автомобиль имеет неплохие скоростные показатели. На 100 км пути «съедает» 2.6 литра горючего.

4. Kia Rio CRDi

Автомобили марки Kia в последние годы пользуются все больше популярностью, в том числе и благодаря своему достаточно скромному расходу топлива. Пускай скоростные показатели CRDi оставляют желать лучшего, зато расход топлива в городе составляет 3.6 литра, а на шоссе – 2.6 литра, что делает этого гостя с востока одним из лучших кандидатов для путешествий.

5. Renault Clio

Если нужен автомобиль с небольшим расходом топлива в городе, то стоит взять Renault Clio. В смешанном цикле автомобиль потребляет 2.7 литра топлива. В городе расход топлива поднимается до 3.4 литров. Машина также не может похвастаться скоростными показателями, однако ей это и не нужно.

6. Skoda Octavia Greenline

Модель, которая начала свою историю еще в 1959 году и с тех самых пор (почти неизменно) радует автомобилистов небольшим расходом горючего. При двигателе на 1.6 литра, машина дает расход в 2.8. Выходная мощность достигает 110 лошадиных сил. Для того, чтобы добиться таких показателей, конструкторам авто пришлось пойти на множество ухищрений.

7. Ford Fiesta

Наконец, упоминания заслуживает и такой автомобиль, как Ford Fiesta. Стоит оговориться на то, что данная машина является дизельной. Тем не менее, расход достойный восхищения – 2.9 литра.