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«У нас забрали последний хлеб»: мозырянок уволили после 30 лет работы

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  • 14.10.2018, 14:11
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Крик души бывших работниц государственного завода.

Лаборантки ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» Светлана Остапенко и Татьяна Хващевская, уволенные после 30 лет труда на предприятии, через суд восстановлены на работе, сообщает gomel.today со ссылкой на naviny.by.

Решение о восстановлении, а также о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда двум работницам принял 12 октября суд Мозырского района.

В пользу Светланы Остапенко суд постановил взыскать с завода 534 рубля за время вынужденного прогула и 100 рублей компенсации морального вреда. В пользу Татьяны Хващевской — соответственно 644 и 100 рублей.

Остапенко отработала на предприятии 35 лет, Хващевская — 32 года. В июле работницы были уведомлены, что с августа контракт с ними не будет продлен. Другой работы им не предложили.

«Выкинули нас, как котят. Получается — просто выперли. Я не имела взысканий, всю жизнь добросовестно работала, это доказано в суде. Очень обидно! Представьте: где найти работу в предпенсионном возрасте? Можно же было как-то по-человечески с нами поступить, предложить другу работу на заводе», — рассказала Татьяна Хващевская.

Она с коллегой обратилась в профком завода, но помощи женщины не получили. Из местного исполкома на заявление пришел ответ, что нарушений при непродлении контракта нет, все законно.

«Мы просили: оставьте нас на работе, мы пригодимся, у нас большой опыт. Нас никто не слушал. У нас забрали последний хлеб», — добавила Остапенко.

Зарплаты у лаборанток с 30-летним стажем были около 260-270 рублей на руки.

Иск в суд уволенным работникам помогли составить в Гомельском областном профсоюзе работников агропромышленного комплекса. Между профсоюзом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия есть соглашение, согласно которому наниматели обязаны продолжить трудовые отношения с работником, который не имел взысканий за последний год и добросовестно трудился, — если работник высказал свое согласие.

Прокуратура в суде поддержала иск уволенных работниц.

При вынесении решения суд пояснил, что женщины добросовестно трудились более 30 лет, предприятие не продлило контракт неправомочно — нарушило коллективный договор и соглашение между государственными органами и профсоюзами.

В понедельник, 15 октября, Остапенко и Хващевская намерены приступить к работе.


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