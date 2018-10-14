Надежда Скардино: Каждый день убеждаюсь в правильности решения закончить карьеру 1 14.10.2018, 14:47

Бывшая спортсменка - о своей новой жизни, в которой нет биатлона.

Она не потерялась в новой жизни. По собственным словам, из четырех месяцев, прошедших после официального заявления о завершении карьеры, сидела дома только два дня. Могла бы три, но надо было ехать на спектакль в Гомель, и она не могла подвести людей.

Олимпийская чемпионка играет в пьесах, снимается в рекламе, бегает марафоны и трейлы, помогает детям, не забывает друзей, а еще вписывается в проекты, которые подкупают ее перспективой и необычностью. Журналисты pressball.by планировали пообщаться накануне ее очередного отъезда из Минска, но сообщение о новой должности (директора спортивного радио) скорректировало время встречи:

- Правильнее сказать, что я директор компании, которая собирается сделать первое в стране спортивное радио в FM-диапазоне. История проста: общалась со своими знакомыми, давно вынашивающими эту идею. Они предложили — я согласилась, учитывая, что все-таки имею высшее экономическое образование по специальности "Управление на предприятии". Два дня тому подали документы на регистрацию в министерство информации. По законодательству их должны рассмотреть в течение трех недель и дать ответ. Надеемся, он будет положительным.

Спортивное радио собственникам прибыли не приносит, учитывая, что это специфический формат.

Поэтому этот проект изначально считаем социальным, деньги на него будет зарабатывать другой, более коммерческий проект. Но, согласись, такое радио для страны, позиционирующей себя как спортивная, просто необходимо. Конечно, риск есть всегда, но у нас собирается серьезная команда, и я уверена в том, что удастся создать хороший продукт.

- А в себе как в руководителе уверена?

- Не скрою, волнение есть. Все-таки это мой дебют как управленца. Но когда-то он должен был состояться. Приятно, что сфера, которую я выбрала, близка мне более всего. Это обнадеживает. Кроме того, как мне кажется, я умею находить общий язык с людьми.

- Факт. Чем, кстати, запомнились эти четыре месяца без спорта?

- Каждый день убеждалась в правильности принятого решения закончить карьеру. Все это время получаю абсолютное удовольствие от новой жизни. От открывающихся дверей и от выбора, который зависит только от тебя самого. Раньше, понятно, все было проще.

- Неужели не было ни одного утра, когда бы ты мучительно не думала, чем заняться днем?

- Ни единого. Вот заболела и два дня лежала в четырех стенах. Для меня это пытка — сидеть в квартире с температурой и ничего не делать.

- Сдается, самый большой выброс адреналина у тебя пришелся на марафонские забеги и разного рода трейлы.

- Это точно. Их было так много, что даже забыла общее количество, но самые крупные назову. Полумарафон в Сестрорецке, двадцатикилометровый трейл в Карелии. Потом 18-километровый пробег в Токсово в Ленинградской области — мы там бегали в составе "Скардино тим". Так называется команда моих единомышленников. Пока их не очень много, но, думаю, численность легко увеличится, если целенаправленно займусь развитием бегового движения на родине.

Попробовала триатлон — 1/8 классической дистанции в пользу проекта "Спорт-Инклюзия", партнером которого я являюсь.

Пробежала минский полумарафон — немного хуже, чем собиралась, за 1.26. Но там дистанция была непростая — с частыми подъемами и спусками, даже легкоатлеты на нее жаловались, но все равно удалось установить личный рекорд.

Последний старт был в Москве неделю назад, там состоялся финал проекта "Стань человеком". Идея в том, что трейл длиной в 7,5 км проходит команда из 6 человек — две женщины и четверо мужчин. Все 10 препятствий надо преодолевать синхронно, финиш по последнему участнику.

Мы собрали команду из бывших лыжников, бегала с ними еще в юниорском возрасте. До сих пор дружим и общаемся. Вначале соревнования проходили по регионам — я там не смогла выступить, и вместо меня бежала Надя Писарева. Наша команда под названием "Человек из Питера" стала первой. В финале стали вторыми, сделали несколько ошибок, особенно я :)

. Проиграли только команде легкоатлетов из Подмосковья, что не так и плохо, учитывая, что в общей сложности в "Стань человеком" участвовало более 1000 команд со всей России.

Больше всего нравится, что мое увлечение можно совмещать с благотворительными вещами. Например, мы приглашали наших итальянских партнеров по проекту "Спорт-Инклюзия" в Минск и вместе бежали в его поддержку. Хотим сделать такой же забег в Италии, чтобы помочь белорусским детям, на одном из ноябрьских марафонов. Думаем привлечь в команду известных белорусов и итальянцев, чтобы было больше внимания и, соответственно, материально выраженной пользы.

- Сильно. А еще я видел тебя в рекламе. Кажется, магазина часов.

- Да, участвовала в фотосессии, в других мероприятиях. Это опять же новый опыт, да и деньги — я довольна. Нравится, что белорусских спортсменов приглашают сниматься в рекламе даже после окончания карьеры. Сейчас еще одно предложение поступило. Если все будет хорошо, увидите меня на бордах в новом качестве.

- Как давно видела подруг по сборной?

- Навестили девчонок в последний день чемпионата страны на роллерах. Настя Дуборезова тоже была, Федор Анатольевич Свобода, Альфреда Эдера пригласили — он с удовольствием приехал. Нам было очень приятно собраться и вспомнить те времена, когда мы работали вместе и заодно поделиться тем, чем сейчас живет каждый из нас. Чем занимается Эдер? Тренирует маленькую команду в Австрии — она практически полностью состоит из лидеров национальной сборной. Работает еще с двумя молодыми ребятами из Норвегии и они уже продемонстрировали плоды этого сотрудничества, здорово выступив на летнем чемпионате страны. Свобода консультирует юниорскую сборную Беларуси — большей частью из Минска. Сказал, что устал и не готов сейчас ездить по сборам и соревнованиям.

- Ему можно только посочувствовать.

А мне кажется, он поможет нашим девочкам и подтянет их до определенного уровня, чтобы те потом могли выступать и среди взрослых спортсменок. У Свободы есть и большой опыт, и умение работать, так что я надеюсь, что он сможет выполнить те задачи, которые ставит перед собой. Но нам всем надо запастись терпением. Потребуется время.

- А если тебя позовут в сборную?

- Не уверена, что федерация и тренерский штаб захотят меня там увидеть. Да и самой тоже бы не хотелось снова начать ездить по сборам и турнирам. Кроме того, официально провожать нас с Дашей будут только в феврале. Думали, что "Гонка легенд" пройдет в сентябре, но ее решили перенести на время проведения чемпионата Европы. Будет здорово, если гонка состоится перед его началом. Тогда наверняка на чемпионат приедет больше людей.

- Где видишь себя в ближайшие месяцы?

- Пока интересно все новое. Скажем, недавно участвовала в читке документальной пьесы "Семь". Проект проходит при поддержке фонда ООН в области народонаселения Беларуси и посольства Швеции. История каждой из семи героинь — это, по сути, призыв прекратить гендерное неравенство и насилие над женщинами. Приглашают не актеров, а известных людей из разных сфер жизни. Моя героиня — русская женщина, открывшая первый в России call-центр помощи для жертв домашнего насилия. Ее путь, полный сложностей и невзгод, впечатляет. Пьеса была показана в 30 странах, в том числе и у нас, в Минске и Гомеле. Планируются и другие областные центры Беларуси.

- Волнительно?

- Больше всего от того, что все истории не придуманы и произошли на самом деле. Да и интересно оказаться в роли актера. Я в детстве, кстати, ходила в театральную студию, но не выговаривала букву "р", и это сильно осложняло дело. Тогда же и решила, что эта буква не помешает мне бегать на лыжах и окончательно ушла в спорт. Ну а с неудобной буквой разобралась тогда, когда начался возрастной период и в школе начали за это дразнить. Вспомнила, как нас учили в садике: "На горе Арарат растет красный виноград". Произносила эту фразу вместе с братом, у которого были аналогичные проблемы по 350 раз в день. Обида на сверстников победила, и в 15 лет моя дикция пришла в норму.

- А сама становилась жертвой домашнего насилия?

- В нашей семье было 7 детей. Кажется, как можно усмирить такую ораву, но папа работал в детском доме, имел большой опыт воспитания детей и, наверное, поэтому у нас никогда не было ничего подобного. А вот некоторые мои подруги сполна испытали, что такое насилие в семье. Для них было сущим адом находиться в такой ситуации. Они были беспомощны, потому что тот, кто по идее должен за них заступаться, сам поднимал на них руку. Самое большее, что мог сделать мой отец, — это взять в руки ремень и пригрозить. И нас это сразу успокаивало. И даже не от того, что боялись, а потому, что уважали своих родителей и понимали, что те правы.

- Зайдем с другой стороны. Если тебя не будет слушаться муж, ты сможешь сама устроить над ним домашнее насилие?

- Я знаю, как решала подобные проблемы моя мама, если хотела показать папе, что тот не прав. Это помогало. Потому, пожалуй, возьму на вооружение ее тактику. Моим домашним насилием станет молчание и игнорирование человека, если он, как мне кажется, начнет делать что-то неправильно, но надеюсь, что таких ситуаций будет минимум.