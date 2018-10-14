Ингушский Майдан: Мощные кадры протестов на Кавказе 14.10.2018, 14:57

Протестное движение затронуло многих жителей республики Ингушетия.

Жители республики не расходятся с площади в Магасе, требуя отказа от соглашения о границе с Чечней и отставки Юнус-Бека Евкурова, сообщает «Кавказ.Реалии».

Люди жаждут решения вопроса.

Люди остаются на ночь, показывая свою решимость идти до конца.

Женщины сидят отдельно от мужчин.

Главный лозунг митинга.

За кордоном...

Некоторые приходят семьями.

Митинг собирает разные поколения людей.

Люди с ограниченными возможностями не считают, что могут оставаться в стороне.

У кого длиннее борода?

Сбор подписей против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.

Митинг митингом, но еда не помешает.

Подружиться с полицейским в надежде на то, что тот не будет усердствовать при разгоне.