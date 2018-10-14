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«Кастусь я – меня так родители назвали»

  • 14.10.2018, 15:00

Как белорус воюет за свободу и независимость Украины.

Когда он представился, кто-то из ветеранов неодобрительно крякнул. И сказал «Среди своих можно и имя назвать… Не только позывной…» На что он, смущенно улыбнувшись ответил- меня так родители назвали, пишет «Тактическая группа Беларусь».

Он пришел в группу когда за спиной остались первые месяцы этой странной войны. Уже пошли двухсотые в украинские города и села, уже начала работать самоорганизация и волонтеры, как муравьи тащили на передовую одежду, продукты, снаряжение понимая- от государства сейчас помощи ждать не приходится. Тогда многое было не понятно… Еще не сформировался этот четкий и очень важный посыл «свой-чужой»… Победив на майдане мы жестоко проигрывали несуразным командам сверху…. Настроение было не ахти, и тут- новичок…

-меня так родители назвали, Кастусь я…

Он родился в одном из старейших и красивейших городков Беларуси- Несвиже. Когда Украина вышла на Майдан смотрел на происходящее с удивлением и некоторым недоверием- оказывается народ что то может! Без бабок, партий и прочей навязанной шелухи… А когда начался замес в Донбасе- понял. Не сможет уважать себя, детям своим в глаза смотреть не сможет, если останется дома… Не правильно это, когда у брата хата горит, а ты запасся попкорном и смотришь.

Опустим то, как вышел на нашу группу, как добирался до передовой… Хотя приключений тоже хватило. А там… Боевое слаживание, нехитрый быт на передке, и как то незаметно открылся в нем талант. Вроде и парень без боевого опыта, но получалось так, что вскоре и ветераны стали обращаться к нему за помощью. Руки у хлопца оказались действительно золотые. Печку в блиндаже поправить - Кастусь.

Сколотый осколком приклад привести в порядок- он же… Даже с короткой связью парень на ты оказался. Повоевав пулеметчиком время, Кастусь перешел на броню (стрелок-наводчик). Там навыки его мирной профессии- он механик оказались более к месту. Да и побратимы поняли- не дело такому специалисту широчайшего профиля голову подставлять. Поначалу вообще хотели его от участия в боевых ограничить. Но.. Тихий Кастусь такое устроил… Даже видавшие виды мужики стояли с открытыми ртами… Таких слов они еще не слышали…

Так и воюет наш побратим Кастусь в этой странной войне. Надеется получить гражданство- домой ему возврата нет. Дома он преступник-наемник. Но.. Кто знает. Может быть придет час, и именно такие, как он, будут очень нужны нашей стране.. Знающие как воевать. Умеющие это делать не только по книжкам и полигонам.


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