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В Люксембурге проходят парламентские выборы

  • 14.10.2018, 15:08

Ожидается поражение действующего премьер-министра.

В Люксембурге проходят выборы в парламент, в которых прогнозируют поражение действующего премьер-министра страны Ксавье Беттеля. Об этом сообщает Reuters.

Голосование будет проходить с 8.00 до 14.00 по местному времени. Результаты выборов будут известны уже вечером.

Эксперты отдали наибольшее количество мест в парламенте Христианско-социальной народной партии, которая впервые со времен Второй мировой войны находилась в оппозиции последние пять лет.

Однако указанная партия может не получить абсолютного большинства в парламенте на 60 мест, что будет означать необходимость создания коалиции с Демократической партией Беттеля, Люксембургской социалистической рабочей партией или Зелеными.

Отмечается, что в стране проживает только 52% люксембуржцев и только они имеют право голоса. Это означает, что в обязательном голосовании за состав парламента примет участие лишь половина жителей страны.


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