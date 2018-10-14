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Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО

  • 14.10.2018, 15:27

Футболисты находятся в «Бутырке».

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали правозащитникам о своих первых днях в СИЗО. Футболисты находятся в «Бутырке» по делу о двух драках в Москве. На днях суд, напомним, принял решение арестовать спортсменов до 8 декабря. Тогда из статуса подозреваемых они перешли в статус обвиняемых в нанесении побоев и групповом хулиганстве.

Павел Мамаев заявил, что чувствует себя нормально и сожалеет о своем поступке, передает «Дождь». Он добавил, что слышал по телевизору новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его в футбольный клуб «Ахмат», однако не стал комментировать предложение. Спортсмен отметил, что его состояние нормальное и «жизнь продолжается».

Александр Кокорин, в свою очередь, поблагодарил Кадырова за поддержку.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», — сказал футболист и добавил, что также сожалеет о случившемся.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, час занятий в тренажерном зале «Бутырки» стоит 400 рублей. Некоторые заключенные специально оплачивают эту услугу, чтобы иметь возможность чаще посещать душевую (более обычного раза в неделю), пишет «Газета.ру».

Как сообщает «Дождь», накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов пригласить Кокорина и Мамаева в грозненский «Ахмат» при любом исходе уголовного дела. Клуб не ждет от футболистов «никакой звездной игры и забитых мячей», а желает помочь вернуться к нормальной жизни.

Пострадавшими от действий арестованных спортсменов, а также нескольких других участников их компании, напомним, стали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала 33-летний уроженец Малориты Виталий Соловчук.


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