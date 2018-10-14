Алексей Навальный: За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал 1 14.10.2018, 15:41

Первые слова российского оппозиционера после выхода из спецприемника.

Утром в воскресенье, 14 октября, российский политик Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста. Ранее он провел в спецприемнике 30 суток, после чего был снова задержан и арестован, напоминает «Дождь».

«Даже неожиданно не видеть моих друзей полицейских. (...) Все очень хорошо, спасибо большое. Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой. Но я хочу в первую очередь сказать спасибо большое всем, кто поддерживал. Передать огромный привет тем, кто до сих пор в регионах находится под арестом, сказать большое спасибо всем, кто участвовал в наших акциях. Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами — вещью, конечно, неприятной — нас можно запугать или остановить, то это конечно не так. Спасибо большое, теперь я очень сильно, очень сильно хочу оказаться дома», — сказал Навальный после выхода из спецприемника.