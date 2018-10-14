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Фотофакт: На въездной знак в Зеленом Бору повесили надпись «Чернобыль»

  • 14.10.2018, 15:47
Фото: 1reg.by

Табличкой напомнили о проблеме с опасными отходами в поселке.

На въездной знак «Зялёны Бор» прикрепили проволокой табличку с надписью «Чернобыль». Снимок был сделан днем 13 октября, сообщает «Першы рэгіён».

Как ранее писала «БГ», в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района были незаконно складированы более 7 700 тонн свинцовой золы – отходы с белоозерского завода «Белинвестторг-Сплав». Местные жители при поддержке противников строительства под Брестом аккумуляторного завода добились того, чтобы свалку убрали от поселка. Работы обещали завершить до 1 сентября, однако в запланированные сроки не уложились. Отходов оказалось гораздо больше, чем предполагалось.

Фото: 1reg.by

По словам жительницы Зеленого Бора Светланы Гойшик, вывезли не 7 700 тонн опасных отходов, а больше 10 000.

Фото: 1reg.by

«Но это еще не все, есть еще одна большая куча этих же отходов. Никто не знает, сколько их там, может, столько же, а может, и больше 10 тысяч. Будет ли этот вопрос решен до конца? Надеемся. Наши местные власти обещают. Но сколько это времени займет? Зима идет», – рассказала она.


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