В понедельник в Беларуси будет до +20 градусов 14.10.2018, 16:21

Ночью в отдельных районах страны ожидаются заморозки до -2.

В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер будет северо-западный — ночью слабый, а днем слабый с усилением до умеренности.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются ночные заморозки до -2. Днем столбики термометров достигнут 14-20 градусов со знаком плюс.