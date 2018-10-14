В понедельник в Беларуси будет до +20 градусов
- 14.10.2018, 16:21
Ночью в отдельных районах страны ожидаются заморозки до -2.
В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.
Ветер будет северо-западный — ночью слабый, а днем слабый с усилением до умеренности.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются ночные заморозки до -2. Днем столбики термометров достигнут 14-20 градусов со знаком плюс.