Швеции не удалось сформировать правительство 1 14.10.2018, 16:48

Лидер Умеренной партии Швеции не смог получить достаточную поддержку для формирования правоцентристского правительства.

Лидер Умеренной партии Швеции Ульф Кристерссон не смог получить достаточную поддержку для формирования правоцентристского правительства.

Об этом он заявил в воскресенье, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Кристерссон заявил в пятницу, что он был готов попробовать сформировать правительство меньшинства без всех партий, входящих в блок "Альянс", однако Либеральная партия и Центристская партия отказались поддержать этот план.

"Я сделал то, что могу, на сегодняшний день", - заявил Кристерссон в воскресенье, сообщив спикеру парламента, что он отказывается от попыток сформировать правительство на данный момент.

У спикера есть четыре попытки найти премьер-министра, приемлемого для парламента, или будут досрочные выборы.

Спикер заявил, что в понедельник он встретится с представителями других партий и один из них получит задание сформировать правительство.

Очередь, скорее всего, перейдет к лидеру социал-демократов и действующему премьеру Стефану Левену, который 25 сентября проиграл голосования за вотум доверия в парламенте.

Но если другие кандидаты будут не в состоянии сформировать правительство, Кристерссон может получить второй шанс.

"Я разочарован тем, что сейчас (Альянсу) не хватает возможности образовать новое правительство с новой политикой...Я все еще готов быть премьер-министром и возглавлять правительство Альянса", - сказал он.

Швеция оказалась в политическом тупике после усиления позиций ультраправых "Шведских демократов" на выборах 9 сентября. Их успех не дал ни одному традиционному блоку в парламенте получить большинство голосов.