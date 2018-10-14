Лекарства не выдают 2 Анна Мухина, «Радио Свобода»

14.10.2018, 17:00

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Как в РФ общественные организации, которые помогают с лекарствами, признают «иностранными агентами».

В Саратове от осложнений диабета умерла 28-летняя женщина. По версии следствия, ей не выдавали необходимые лекарственные препараты, поскольку региональный минздрав провалил закупки и негласно велел врачам не выписывать пациентам жизненно важные препараты. Саратовские диабетики вынуждены бороться за препараты поодиночке. Общественную организацию, которая больше тридцати лет помогала им, в том числе выбивая у минздрава необходимые медикаменты, фактически уничтожили, еще в мае признав "иностранным агентом".

Смерть от диагноза, который никого не убивает

9 октября прокуратура Саратовской области сообщила о том, что возбуждено уголовное дело "по факту необеспечения лекарственными средствами" 28-летней женщины. О том, что Ольга Богаева, страдавшая сахарным диабетом первого типа, в середине сентября умерла от осложнений основного заболевания, в пресс-релизе не упомянули. Об этом позже рассказали местные СМИ.

После визита журналистов Первого канала, семья Ольги Богаевой закрылась от прессы. Узнать, какой Оля была, можно из редких откликов в социальных сетях ее одноклассников и однокурсников.

– Мы вместе учились в начальной школе, – пишет Олина одноклассница Анна Широкова. – Она была жизнерадостная, веселая, жизнелюбивая, отзывчивая девушка. Очень любила лошадей. Ее смерть для меня шок.

– О том, что Оля болела, мы догадывались, просто не знали чем, – вспоминает однокурсница Богаевой Валентина Анфимова. – Она была хорошая девушка со своей жизненной позицией.

Жалобу на то, что в аптеке по льготным рецептам ей не выдают необходимые лекарства, Ольга написала сама. Чтобы у пациентки не развилась почечная недостаточность, врачи областной больницы прописали Богаевой препараты железа и "эпоэтин". Но в начале 2018 года льготные рецепты на эти препараты в поликлинике, где наблюдалась Ольга, выдавать перестали. Некоторое время семья приобретала медикаменты самостоятельно, а потом у них закончились деньги.

Как выяснила прокуратура, аукцион на закупку необходимых Ольге лекарств региональным минздравом был объявлен только в мае, и тот не состоялся. Новый аукцион провели через месяц, а контракт на закупку препаратов был заключен только в августе 2018 года.

Но 10 августа состояние Ольги Богаевой резко ухудшилось – молодая женщина была госпитализирована в одну из городских больниц, а 14 сентября умерла.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ – "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Сейчас следствие по делу ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.

В минздраве всё спокойно

На следующий день после того, как стало известно о смерти Богаевой, областной минздрав выпустил официальное сообщение, в котором заверил, что "перерывов в базовой лекарственной терапии" у Ольги Богаевой не было. Более того, на лекарства для федеральных льготников регион получил 433,54 млн рублей – почти на 5% больше, чем год назад.

В интервью Первому каналу заместитель министра здравоохранения Саратовской области Марина Берсенева заметила, что так необходимый Ольге "эпоэтин" был в наличии – на складах региона оставалось 860 упаковок. В том числе "эпоэтин" был в аптечном пункте 20-й городской поликлиники, где Богаева состояла на учете. Почему девушка осталась без препарата, она не пояснила.

Что интересно, министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков без объяснения причин уволился 8 октября, ровно за сутки до разразившегося скандала.

В этом году впервые за долгое время в Саратовской области начались перебои не только с сопутствующими препаратами, но и с инсулином.

У Юлии Овсянниковой в семье сразу трое диабетиков – муж и обе дочери. Старшей Нине в этом году исполняется 18 лет.

– Моя мама провела во второй взрослой поликлинике разведку боем, – рассказывает Юлия. – Пришла на прием к эндокринологу и говорит: скоро, мол, у вас еще одна пациентка будет. "А что, у нее какой-то диагноз?" – спросила врач. "Да, сахарный диабет", – сказала мама и в ответ услышала "инсулина нет".

Лариса Васильева с диагнозом "сахарный диабет первого типа" живет уже 19 лет – 17 из них в Саратове. И наблюдается в той же 20-й городской поликлинике, где стояла на учете и Ольга Богаева.

– Наша поликлиника ничем особым в плане отсутствия льготных лекарств не выделяется, – говорит она. – Мне кажется, так в Саратове везде. Несколько лет назад помимо инсулина мне выписывали и другие препараты, которые требуются при моем заболевании. Например, "берлитион", облегчающий течение диабета, и "глюкагон", который применяется при тяжелой гипогликемии (низком уровне сахара в крови. – РС).

Сейчас по льготным рецептам Лариса получает только инсулин и одну упаковку тест-полосок в месяц. Добиваться, чтобы жизненно необходимый препарат для нее всегда был в наличии, Васильевой пришлось не один год. Так как эндокринологи в 20-й поликлинике меняются довольно часто – "только за последние пару лет сменилось несколько специалистов", – борьбу за инсулин и средства контроля сахара крови приходится каждый раз начинать сначала. Причем Лариса считает, что ей еще повезло.

– У кого диабет второго типа, с теми вообще катастрофа, – рассказывает она. – У меня бабушка-соседка в нашей поликлинике недавно возмущалась, что ей какой месяц не выдают сахароснижающие препараты. А деду с соседней улицы из-за осложнений диабета ампутировали ногу. У него все время проблемы с тем, чтобы получить инсулин.

У Юлии Егоренко мама болеет диабетом второго типа уже 20 лет, 15 из них она на инсулине. Если длительное время саратовских "второтипников" обеспечивали зарубежными инсулинами "Лантус" и "Апидра", то последние пять лет перешли на отечественные препараты.

– Несколько лет уже моя мама получает инсулин, который называется "берите, какой есть", – говорит Егоренко. – На самом деле выдают тот, который есть в наличии – без какой-то системы, то "биосулин", то "росинсулин", то "ринсулин". Отечественные препараты мало того, что хуже "держат" сахара, так их еще и выдают во флаконах.

Набирать препарат из флаконов, поясняет собеседница, надо одноразовыми инсулиновыми шприцами, которые приходится покупать самостоятельно. Современных и удобных шприц-ручек, заправленных инсулином, по льготным рецептам семья не видела уже давно.

В последние полтора-два месяца Юлиной маме инсулин перестали выдавать совсем. Чтобы приобрести курс препарата на месяц в обычной аптеке, пенсионерка должна выделить из своей достаточно скромной пенсии четыре тысячи рублей. Чтобы сэкономить эти солидные для нее деньги, пожилая женщина продолжает записываться на прием к эндокринологу в ожидании рецепта на инсулин. Юля ходит на прием вместе с мамой.

– Каждый раз вы стоите в очереди со стариками, у которых истерика, – восклицает Юлия. – Потому что они не знают, что делать. Они понимают, что, если не получат инсулин, они умрут. И смотреть на эту казнь господню невозможно. Что случилось, я хочу спросить? Когда такое было, чтобы инсулин не выдавали? У нас ядерная война в стране или что?

Шпионов уничтожили

Ядерной войны пока нет, но иностранных агентов активно ищут.

Еще год назад в Саратовской области активную работу по защите прав пациентов вела региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом. К ним обращались за советом и помощью многие диабетики или их родные. Как вспоминает Лариса Васильева, в середине нулевых она иногда прибегала к помощи организации – ей помогали в составлении жалоб, в поиске необходимых препаратов. А однажды она вместе с тогдашней главой НКО Екатериной Рогаткиной ходила на прием к депутату. В ноябре прошлого года нынешний руководитель организации Лариса Сайгина помогла нескольким семьям, в которых растут дети со "сладким" диагнозом, попасть на прием в Росздравнадзор, чтобы решить проблему невыдачи расходных материалов в поликлиниках.

С декабря прошлого года работа организации парализована: Никита Смирнов, студент-медик, возглавлявший в тот момент студенческий штаб поддержки Владимира Путина, написал в прокуратуру жалобу – он увидел в деятельности пациентской организации признаки "иностранного агента" и "посчитал нужным подать сигнал". Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском о признании диабетической организации "иноагентами". Суд встал на сторону прокурорских работников – организацию признали иностранным агентом и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В вину им вменялось, в том числе, написание жалоб в региональный минздрав о нехватке препаратов, жизненно необходимых диабетикам.

В ближайшие дни организацию ждет очередной суд – теперь уже о принудительном включении в реестр "иностранных агентов". Как пояснила руководитель организации Лариса Сайгина ИА "Свободные новости", денежных поступлений от жертвователей нет больше года, а судебные приставы опустошили счет организации, забрав в счет уплаты штрафа даже те копейки, которые были отложены на оплату телефона и коммунальных услуг. И теперь у НКО нет денег, чтобы заверить у нотариуса специальную форму для Минюста.

По признанию Сайгиной, члены организации всерьез рассматривают вопрос о самоликвидации в ближайшее время. Это будет победный финал в борьбе с "иностранными агентами", эффект которой саратовские диабетики уже ощутили.

Анна Мухина, «Радио Свобода»