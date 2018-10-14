Немецкая газета подарит читателям диск с песнями уроженки Беларуси 14.10.2018, 17:10

Лидия Валента

Фото: sz-online.de

Лидия Валента и дрезденская газета Sächsische Zeitung объединили усилия для проведения музыкального эксперимента.

Родившаяся в Бресте певица Лидия Валента и дрезденская газета Sächsische Zeitung объединили усилия для проведения музыкального эксперимента, пишет belmir.by.

Они решили подготовить диск со старыми немецкими рождественскими гимнами в современной интерпретации и к декабрьским праздникам подарить его всем подписчикам издания.

Лидия уже записала 16 композиций, аранжированных под влиянием сплава разных направлений: классической музыки, поп-музыки, джаза и блюза.

Однако на диск попадут только 10 рождественских гимнов из 16-ти. Каких именно – до 31 октября должны определить сами читатели газеты интернет-голосованием.

Для этого отрывки из каждой песни выложены на специально сделанном для проекта сайте.

Готова уже и обложка диска. Как пишет Sächsische Zeitung, на ней Валента предстала отнюдь не в традиционном красном колпаке, а на заднем плане нет наряженной елки.

Вместо этого на голове у нее – венок из белых рождественских роз. А позади – простой синий фон без всяких украшений.

При этом певица облачена в синее платье, сшитое в родном городе певицы – Бресте. Его длина от пояса вниз составляет величественные 1,6 метра.

Как сообщается, Лидия Валента родилась в Беларуси, росла в Чехословакии и России, а с 1998 года живет в Германии и называет своим домом Дрезден.

Sächsische Zeitung – региональная ежедневная газета, основанная в 1946 году. Ее нынешний тираж равен примерно 230 тысяч экземпляров.