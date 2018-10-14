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Трамп не исключил возможности отставки Мэттиса

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  • 14.10.2018, 17:17
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Президент США назвал главу Пентагона «в некотором роде демократом».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что министр обороны Джеймс Мэттис планирует уйти в отставку, но допустил, что это может произойти. По словам Трампа, он считает отставного генерала Мэттиса «в некотором роде демократом», передает «Голос Америки».

Президент США заявил об этом в записанном заранее интервью программе «60 минут» на канале CBS.

«Может быть, он [планирует уйти]», – сказал Трамп, согласно выдержкам из стенограммы интервью, опубликованным в воскресенье, до выхода программы в эфир.

«Я думаю, он в некотором роде демократ, если хотите знать правду. Но генерал Мэттис – хороший человек. Мы очень хорошо ладим. Возможно, он уйдет», – добавил Трамп.


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