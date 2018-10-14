Коробка на мосту остановила движение в Гомеле 3 14.10.2018, 18:10

Фото: progomel.by

Коробка оказалась пустой и не представляла никакой опасности.

На Полесском мосту в Гомеле водители и прохожие заметили подозрительный предмет – ящик, который лежал точно между полосами на дороге. На место вызвали милицию. Движение по мосту было заблокировано, что вызвало появление пробок.

На место происшествия прибыли несколько экипажей милиции. Сотрудники милиции оцепили место. В социальных сетях в это время высказывались версии, что бумажный ящик случайно упал с грузовика. Другие предположили, что происходят учения спецслужб. Но на самом деле оказалось так, что ящик потерял на подъеме на мост невнимательный водитель, сообщает сайт Prо Гомель.

Фото: progomel.by

«Коробку проверили, она оказалась пустой, и никакой опасности не представляет. Движение по мосту возобновляется», – сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Движение через мост было задержано на полчаса. Сейчас пробок нет, автомобили могут проезжать через мост.