Более 900 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву и Латвию 1 14.10.2018, 18:29

Въезда в Польшу ожидает больше 150 большегрузных автомобилей.

На границе Беларуси с соседними странами скопились очереди большегрузных автомобилей. Это следует из информации на сайте Госпогранкомитета, который каждые две часа обновляет данные камер наблюдения на КПП, передает tut.by.

По данным на 16.00, больше всего фур находится около пункта пропуска «Каменный Лог», где въезда в Литву ожидают 240 машин. В пункте пропуска «Привалка» находятся 140 автомобилей, в «Котловке» — 100, в «Беняконях» — 110.

На белорусско-латвийской границе также приличные очереди. Здесь на двух пунктах пропуска въезда ожидают 300 фур.

На польском направлении меньше машин. Однако там ситуация идентичная по обе стороны границы. Въезда в Польшу ожидает больше 150 большегрузных автомобилей. Но желающих въехать в Беларусь еще больше — 170 единиц техники.

В Беларуси планируется проект с Европейским инвестбанком, в рамках которого будет модернизирована дорога М7 от Минска до литовской границы и увеличена пропускная способность пункта пропуска «Каменный Лог». Это позволит снять существующую проблему.