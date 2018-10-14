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Игорь Криушенко: Люксембург мы победили, теперь Молдова

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  • 14.10.2018, 18:37

Главный тренер сборной Беларуси накануне матча с командой Молдовы заявил, что настраивает подопечных на победу.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции накануне матча с командой Молдовы заявил, что настраивает подопечных на победу, передает «Прессбол».

- Какие у вас ожидания от матча? Есть ли травмированные, все ли в обойме к матчу с Молдовой?

- Уже отмечал, что в двух домашних играх необходимо брать максимум очков. Люксембург мы победили, теперь Молдова. Задача та же — не потерять очки. Главное, чтобы игроки восстановились. Особых проблем по здоровью нет. Только пропустит игру Максим Володько из-за двух желтых карточек.

- Сложно ли вам мотивировать команду, когда нужно побеждать в каждом матче?

- Все ребята грамотные, сами понимают и видят расклад. Где-то, наоборот, нужно снимать напряжение, чтобы спокойно целенаправленно готовиться к игре.


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