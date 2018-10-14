Politico: ЕС и Британия достигли соглашения о Brexit 14.10.2018, 19:21

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Это первый шаг к тому, чтобы Британия избежала «жесткого» Brexit.

Лондон и Брюссель договорились об условиях сделки по Brexit, что обеспечит Британии безопасный выход из блока с переходным периодом для предотвращения экономических шоков. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три источника, передает РБК.

Первые признаки того, что соглашения достигнуто появились утром в воскресенье, 14 октября. Британский департамент по выходу из Евросоюза выпустил заявление о незапланированной поездке министра по Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

«Несмотря на несколько больших проблем, которые необходимо решить, включая границу с Северной Ирландией, все согласились, что необходимы переговоры лицом к лицу в преддверии заседания Европейского совета», — заявил представитель департамента.

Одновременно на 18:30 воскресенья была назначена встреча 27 послов европейских государств (послы возглавляют делегации стран-участниц Евросоюза). Источники Politico утверждают, что на встрече послам представят параметры сделки по выходу Британии из блока.

Соглашение все еще находится на уровне переговоров, добавил один источник газеты. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. добавив, что «переговоры продолжаются».

Если предварительное соглашение между Брюсселем и Лондоном будет одобрено послами европейских государств, его отправят на рассмотрение для министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Их заседание состоится во вторник, 16 октября. Затем, в среду, соглашение на полях заседания Евросовета обсудят лидеры стран, входящих в блок.

Один из источник Politico выразил опасения о том, как соглашение будет принято в Лондоне. В частности, его может не поддержать «Демократическая партия юнионистов», которая состоит в коалиции с Консервативной партией премьера Британии Терезы Мэй.