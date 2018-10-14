Как инвалид стал заложником белорусской медицины 5 14.10.2018, 19:40

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История Бронислава Сидорко из агрогородка Князево Зельвенского района.

Бронислав Сидорко из агрогородка Князево Зельвенского района — инвалид, у него ампутирована нога и уже почти семнадцать лет не работают почки. Три раза в неделю на гемодиализ его отвозит машина скорой помощи, вовнутрь которой инвалиду на коляске попасть зачастую не представляется возможным.

Ранним субботним утром корреспондент «ГС» приехал в агорогородок Князево на улицу Приречную, 42, где проживает семья Сидорко. У дома уже ожидал Бронислав, его жена и социальный работник. За больным мужчиной из Зельвенской районной больницы должна была приехать машина скорой помощи. Автомобиль приехал ровно в семь часов утра. Рассказывать о проблеме мужа- инвалида начала его жена Данута.

— У мужа уже семнадцать лет как отказали почки, поэтому три раза в неделю за ним из Зельвы приезжает машина скорой помощи и отвозит его на гемодиализ в Волковысскую ЦРБ. Два года назад муж повредил ногу. Впоследствии началось осложнение, и врачи ампутировали ему ногу выше коленного сустава. Бронислав стал пользоваться инвалидной коляской. Три раза в неделю водители машины скорой помощи сами загружали и выгружали мужа из транспортного средства, хотя на самом деле это не входило в их обязанности и деньги за это они не получали и не получают. Муж весит около ста килограммов плюс вес инвалидной коляски. У водителей начались проблемы со здоровьем. У одного из них появилась паховая грыжа, другой надорвал спину. Соседи, помогавшие с погрузкой, тоже заработали проблемы со здоровьем. Нам дали социального работника, но ведь ему одному тоже тяжело загружать человека с большим весом. В Волковыске из машины его забирают врачи, хотя это не входит в их обязанности. Обращались и к руководству Зельвенской ЦРБ с просьбой оказать нам помощь в сложившейся ситуации. К сожалению, безрезультатно. Мы сами сделали деревянный пандус для погрузки мужа в машину, но боимся им пользоваться: в любой момент он может не выдержать и обвалиться. В машину пандус тоже брать не представляется возможным, так как машина загружена пациентами. Вот так мы и мучаемся, — рассказала о своей проблеме женщина.

Проблему не стал скрывать и водитель скорой помощи, который даже показал корреспонденту заключение врача, где указан диагноз: «паховая грыжа».

— Видите, до чего доработался. Я помогал за «спасибо» два года, мне за это никто не платил. Уже два раза я отказался помогать загружать пациента в автомобиль — не хочу получить еще большего осложнения болезни, которая требует хирургического вмешательства, — пояснил водитель скорой.

Данута поддержала водителя:

— Этим людям я готова в ноги кланяться. Что бы мы делали без них, я не знаю. Водитель исполняет обязанности трех работников: он и водитель, и грузчик, и медработник. Посмотрите, едут пациенты, а медработника с ними не отправляют для сопровождения. Когда кому-то из больных становится плохо, водитель делится с ними своими лекарствами, которых даже в аптечке нет, сам за свои деньги в аптеке покупает, — заметила супруга Бронислава.

На вопрос, как собираются загружать пациента на этот раз, жена Бронислава обратилась ко мне: «Может, корреспондент поможет?»

Водитель захлопнул двери машины скорой помощи и сказал: «Все, нам пора ехать». Машина тронулась, а убитая горем жена продолжила рассказ.

— Я сама всю жизнь до пенсии проработала медицинским работником в амбулатории и знаю нашу медицину. Много лет назад врачи лечили мужу сердце, а отказали почки. Врач мне сказала, чтобы я не переживала, что не у меня одной муж умирает, поэтому мне нужно смириться со скорой его потерей. Но вот уже семнадцать лет он жив и три раза в неделю ездит на гемодиализ в Волковыск. Разве может врач сразу ставить крест на пациенте?! Зачем было такое говорить? Да, мне нелегко, я уже немолода и тоже болею, у меня сахарный диабет, постоянно смотрю за мужем. А руководство больницы, зная, что человек неходячий, не пытается помочь. Вот сейчас показывают по телевизору, что задержали многих работников облздравотдела, один из них очень много денег присвоил. Так на эти деньги можно было купить несколько новых машин скорой помощи. И где эти деньги, куда они их тратят? — спрашивает женщина.

После общения с Данутой я отправился в Волковыскую районную больницу, чтобы запечатлеть, как после гемодиализа Бронислава Сидорко будут загружать в машину скорой помощи.

У дверей отделения пациентов ожидал водитель скорой помощи и социальный работник, который осуществляет уход за Брониславом.

Пока заканчивалась процедура, водитель поведал небольшой, но очень важный факт из своей работы.

— В 4 утра я уже на работе, за день отрабатываю по 12 часов, хотя руководство пишет, что у меня 8-часовой график, — заметил мужчина.

А вот интересные факты об автомобиле скорой помощи, которыми охотно поделился мужчина.

— Эти машины покупают в России, в городе Ульяновске, там их и производят. Автомобиль, на котором езжу, 2012 года выпуска, марка «УАЗ». Гниют эти машины сильно и быстро, а вот моторы у них хорошие. Когда рассказал руководству о проблеме загрузки в машину инвалида-колясочника, руководство дало мне поручение найти человека, который сможет вмонтировать в нее подъемник. Я нашел такого человека в Зельве. Специалист, посмотрев автомобиль, сказал, что машина ржавая и такая установка попросту может обрушиться. А новая машина с подъемником стоит дорого, на ее покупку у нашей больницы денег нет, — рассказал водитель.

Пациенты по одному стали выходить из больницы, выехал на коляске и Бронислав. Медсестра помогла подняться в машину одной из пациенток, а позже вышли мужчины-врачи. Увидев корреспондентов, один из них спросил, кто мы, откуда и зачем здесь снимаем. Мы пояснили, что работаем в газете, а сюда нас пригласил пациент, который хочет, чтобы мы запечатлели, как его транспортируют в автомобиль. Врач, выслушав нас, сказал, что понимает, но ему придется доложить об этом своему руководству, потому что он является дежурным по смене и не хочет, чтобы у него из-за этого возникли проблемы. Его коллега вместе с социальным работником подошли к Брониславу и, подняв его вместе с коляской, погрузили в машину скорой помощи. Двери машины захлопнул водитель, и мы поехали обратно в агрогородок.

По приезде в Князево к Брониславу вышла жена, которая пожаловалась на плохое самочувствие и постоянное недомогание, из-за которого ей порой даже тяжело встать с кровати.

— Уже долгое время мне приходится ухаживать за моим больным мужем, собирать его, раздевать, убирать за ним, хотя я сама больная. Он мне уже всю голову задурил своими просьбами, чтобы я звонила к руководству Зельвы и Зельвенской ЦРБ. Он постоянно в стрессе, постоянно переживает, что ему некому помочь подняться в автомобиль, он чувствует себя обузой для людей. Водители не обязаны были выполнять роль грузчиков, как и врачи. Он это понимает и постоянно переживает. И сегодня сто раз мне говорил, чтобы я вызвала корреспондентов. Мне эта ситуация уже так надоела… — с сожалением сказала женщина.

Подошла к нам соседка Дануты Мария, присоединившись к разговору, она сказала:

— Ой, у нас проблемы большие, медицина наша оставляет желать лучшего. У меня муж на своих ногах поехал в больницу, а назад привезли неходячего, теперь он только лежит, парализован. Вот как его залечили наши врачи. А хоть бы кто приехал и померил ему давление, поинтересовался, как он. Никогда и никто из врачей не приходит, — резюмировала сельчанка.

На прощание жена Бронислава заметила:

— Если я буду рассказывать вам, как я намучилась за семнадцать лет, то и дня не хватит. Ездила одна с мужем, кланялась и умоляла врачей взять его на лечение, никто не хотел его лечить. Теперь вот лажу на чердак, пилю доски, чтобы сделать для него более прочный пандус.

После выхода «ГС» в свет в четверг, 11 октября, в редакцию позвонила Данута Сидорко. Женщина с радостью сообщила, что проблема по транспортировке мужа в Волковысскую больницу и обратно в деревню Князево Зельвенского района, решена. Она отметила, что после выхода печатного номера газеты, где был опубликован материал о проблеме Бронислава Сидорко, администрация Зельвенской ЦРБ для инвалида-колясочника выделила специального грузчика, который и будет помогать отвозить больного мужчину к медикам.