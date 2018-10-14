Экзитполы: Партнеры партии Меркель потеряли абсолютное большинство в ландтаге Баварии 1 14.10.2018, 19:52

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На втором месте в земельном парламенте Баварии, по данным экзитполов, впервые в истории могут оказаться «зеленые».

Избирательные участки на выборах в парламент Баварии - крупнейшей федеральной земли Германии - закрылись в воскресенье, 14 октября, в 18.00 по местному времени. Сразу после завершения голосования появились первые результаты экзитполов. По данным, которые приводит немецкий общественный телеканал ARD, консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, теряет абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге, передает DW.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Infratest Dimap по заказу ARD, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) набирает лишь 35,5 процента голосов (минус 12,2 процента по сравнению с выборами 2013 года) и должна будет искать партнера для формирования правительственной коалиции.

Второе место с 18,5 процента голосов (плюс 9,9 процента), по предварительным данным, занимает "Союз-90"/"зеленые", смещая с этой позиции Социал-демократическую партию Германии.

За "зелеными" расположились "Свободные избиратели" с 11,5 процента (плюс 2,5) - они становятся третьей силой в парламенте. На четвертой строчке - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (11 процентов), которая впервые проходит в ландтаг.

Социал-демократы с 10 процентами голосов (минус 10,6 процента) откатились на пятую позицию. Свободная демократическая партия под руководством Кристиана Линднера (Christian Lindner) получает 5,1 процента (плюс 1,8). У Левой партии - 3,5 процента (плюс 1,4 процента), она может не преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.