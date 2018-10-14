КХЛ: Минское «Динамо» в овертайме уступило «Северстали» 8 14.10.2018, 20:02

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Минчане проиграли шестой матч подряд.

Минское "Динамо" проиграло в овертайме череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, и, таким образом, серия поражений "зубров" достигла шести матчей, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СЕВЕРСТАЛЬ — 1:2 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Осипов, С.Костицын (К) — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А.Костицын (А); Евенко — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов; Дроздов — Волков — Когалев; Знахаренко, Бовбель.

СЕВЕРСТАЛЬ: Фурх (Магарилов); Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Яшин; Корнеев — Васильев, Рыбин (К) — Трубачев (А) — Бумагин; Малевич — Веревкин, Лапин — М.Юньков — Гераськин; Сычушкин — Лекомцев (А), Монахов — Карлин — Захарчук.

ШАЙБЫ: 1:0 — С.Костицын (Пулккинен, 2.47). 1:1 — Лапин (Веревкин, Рыбин, 31.27). 1:2 — Карлин (64.22).