Как живут главы российских госкорпораций 1 14.10.2018, 20:16

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ФБК Алексея Навального показал, как живут путинские главы госкорпораций.

- На прошлой неделе мы очень впечатлились расследованием The Insider про новую пятиэтажную квартиру Сечина. А потом решили — а почему же так незаслуженно обделены вниманием главы других госкорпораций? И пока мы разбирались, сколько там этажей в квартирах и дачах других путинских госжуликов, обнаружили, что ради одного из них буквально сломали Росреестр, да и вообще всю систему учета недвижимости в России. Кому такому секретному столько чести? Смотрите новый ролик ФБК.

Итак.

Начнем с Сечина, который нас и вдохновил на эту подборку. Расследование сделали The Insider, мы тут просто перескажем ( хотя нам жутко обидно, что это не мы Сечина нашли).

27 июля 2018 года, совсем недавно то есть, Игорь Иванович (настоящий) приобрел пятиэтажную квартиру площадью 1229 м2 в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженки.

Вот в этом модной новостройке:

Площадь квартиры удивила даже нас. Этажность — тем более. Буквально собственная пятиэтажка.

Интерьеры там соответствующие. Вот классный лев, почти как в Форт Боярде, в гостиной с камином.

Вот бассейн на крыше. Еще там есть всякие сауны, хамамы, винные комнаты. Ну, вы поняли.

Казалось бы, у нас давно должен был выработаться иммунитет и к Сечину, и к таким его покупкам. Но нет. По-прежнему ужасно бесят такие истории. Мы видели уже и гигантский дом на Рублевке, который Сечин построил, а потом сразу снес.

И дом в серебряном бору, которой остался бывшей жене. И грандиозную, почти 100-метровую яхту, названную Святая Принцесса Ольга — это в честь новой жены.

Видели даже ложечки по 15 тысяч рублей и икорницы по 83 тысяч рублей, которыми должны были укомплектовать служебный вертолет Сечина. Но вот зачем, реально зачем и кому может понадобиться квартира размером с хоккейную коробку?! Он же даже с новой женой, той которая Принцесса Ольга, уже развелся, дети у него взрослые, вот правда, что он там делает один вечерами?!

В общем, мы злились-злились на бесстыдствующего Сечина, а потом подумали. Ведь сам-то Игорь Иваныч реально не понимает, в чем проблема. Его пресс секретарь (по указанию босса) велел журналистам идти, простите, в жопу с вопросами о квартире. И это наилучшим образом отражает позицию самого Сечина. Сечин не видит проблемы или противоречия в том, что он управляет ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, нашими с вами ресурсами, а при этом живет сам как персидский шейх. У Сечина логика такая «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?

Ведь Миллер-то, глава Газпрома, себе ни в чем не отказывает!

У Миллера квартира не менее солидная — трехэтажный пентхаус 775 м² возле дома правительства.

Если Миллеру надо в Петербург, то и там у него все прекрасно. Квартира в центре 400 м² — целый этаж с мансардой, с которой видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова.

Ну и добираться в Питер Миллер будет тоже не на электричках, убегая от контролеров в Бологом. 11 частных самолетов на службе у Газпрома без проблем доставят его в любую точку мира. Миллеру тоже, как и Сечину, это все полагается. Он в начале 90-х носил Путину бумажки на подпись, был его замом в питерской мэрии, поэтому сейчас — будьте добры, несите миллиарды.

Или взять, например, Николая Токарева. Николай Токарев служил в КГБ и работал в Дрезденской резидентуре вместе с Путиным. И как мы уже догадываемся, что это обеспечивает? Правильно, должность главы госкорпорации — Транснефть.

Транснефть — это крупнейшая в мире нефтепроводная компания, она перевозит почти всю российскую нефть. Токарев возглавляет ее больше 10 лет и решительно ничем не отличается от других глав госпораций. У него в Шведском тупике около Тверского бульвара три соседние квартиры суммарной площадью 560м2, стоят примерно миллионов 750.

Дочь буквально в 5 минутах пешком в элитном жилом комплексе «Брюсова 19», в 270-метровой квартире за 600 миллионов рублей.

Ну и дача, куда же без дачи. Вот она. Поселок Акулинино, дом полторы тысячи метров.

На участке размером 5 гектаров еще куча других построек, ну и, конечно, разбиты сады с vip-парником по центру. Все это оформлено на 67-летнюю пенсионерку-жену Токарева. Вот так выглядят только официально оформленные активы чиновника с пожизненным стажем.

А теперь давайте перейдем к гвоздю нашей сегодняшней подборки, соседу Путина по панельке в Дрездене, тоже резиденту КГБ в прошлом — Сергею Викторовичу Чемезову.

В очереди за госкорпорациями Чемезову досталось одно из лучших мест — он управляет госкорпорацией Ростех. Это структура, в которую входит 700 высокотехнологичных компаний, например, Вертолеты России, Калашников, КАМАЗ, АвтоВаз, ВСМПО—АВИСМА, снабжающая титаном Boeing. Даже Национальная иммунобиологическая компания, которая создана для замещения импортных лекарств отечественными аналогами. Все это Чемезов.

А теперь переместимся от этих этих солидных компаний в московский Шведский тупик. В том же самом доме, что у коллеги Токарева, у Чемезова тоже две соседние квартиры. Суммарная площадь 370м2, оформлены на сына и бывшую жену.

С новой женой Екатериной Игнатовой Чемезов переехал совсем недалеко, на Поварскую улицу, там две квартиры общей площадью 645 м2.

У сына Чемезова квартира и не в центре, и поскромнее — 342м2 на Воронцовом поле. Суммарная стоимость этой недвижимости 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Ну и дача. Одна у сына на Рублевке, в Жуковке. Почти 700м2. 400 миллионов рублей.

Другая у самого Чемезова в Акулинино, опять же по-соседству с Токаревым, они прямо ни на шаг друг от друга. 140 метров между соседушками. Участок 6 гектаров, хозяйский дом 1600 метров, гостевой дом 500 метров, куча других строений, теряющийся на фоне остального участка теннисный корт.

Спешу вас порадовать и эксклюзивными фото «с земли». Вот посмотрите, какой у главы госкорпорации Ростех двор. Статуи обнаженных женщин, каскадные фонтаны и вот главный фонтан с колоннами и львом. Сразу видно, государственный человек.

Хотя лучше это видно по фотографиям изнутри этого имения. Посмотрите, какой классный рыцарский зал Чемезов себе построил. Гигантские окна, потолки, люстры.

Но больше всего нам нравится, разумеется, трон.

За фотографии спасибо рабочим, которые строили Чемезову эту дачу. Им, очевидно, чемезовский дом тоже очень нравится.

В начале поста мы упомянули, что сегодня будем рассказывать не только о богатствах жуликов-глав госкорпораций, но и о том, что кое-кто поломал к чертям Росреестр. Настало время и для этой истории. Росреестр сломал Чемезов.

Любой из вас, кто закажет сегодня выписку на эту недвижимость в Акулинино, сильно удивится. Ведь вместо настоящего хозяина Чемезова собственником там значится... Российская Федерация!

И мраморная женщина, и каскадные фонтаны, и рыцарский зал — все это официально федеральная собственность.

Догадываетесь уже, в чем фокус? Помните, РосРеестр удалил информацию о недвижимости детей генпрокурора Чайки? Просто заменил их имена на всем известные — ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, над которыми мы тогда все смеялись. И вот подход поменялся.

Новый способ спрятать путинского жулика — это просто удалить его имя из Росстреестра полностью и заменить его на «Российская Федерация», чтобы выглядело как обычная госсобственность. Там нет никаких кодов или пометок типа «для служебного пользования» или что-то такое. Это реально оформлено точно так же, как, например, ГУМ.

Чемезов при этом дачи и квартиры не продавал, он продолжает ими пользоваться и их декларировать, просто теперь невозможно узнать, где именно он живет. И мы бы никогда не узнали, не сохранись у нас старые выписки на эти участки — до того, как Сергея Викторовича закодировали.

Этим жуликам было настолько важно спрятать Чемезова, что они своими действиями буквально сломали Росреестр и вообще систему учета недвижимости. Имя Чемезова удаляли, судя по всему, каким-то сквозным способом. То есть везде, где была запись «Чемезов» раньше, теперь РФ. И благодаря этому у нас теперь есть вот вообще фантастические документы.

Смотрите, Российская Федерация ДАРИТ сыну Чемезова дом на рублевке за 400 миллионов рублей.

Или вот, квартиру в Шведском тупике Российская Федерация передает в собственность другому сыну Чемезова.

Мы-то разобрались и понимаем, что это на самом деле засекреченный папа-Чемезов. Но давайте ориентироваться на официальные документы. Написано «Российская Федерация», значит федеральная собственность, значит будьте добры — отчитывайтесь, когда можно на дачу в Акулинино прийти погулять? Что происходит в рыцарском зале? Когда удобнее подойти и обозреть другие интерьеры? А еще лучше, объясните, пожалуйста, на каком основании Российская Федерации дарит элитную недвижимость детям Чемезова? Это все тянет на уголовную статью — присвоение и растрата госсобственности. Называешься Российской Федерацией, разрушаешь государственные базы данных — будь готов нести ответственность.

А еще эта история, конечно, прекрасна в сегодняшнем информационном контексте. В течение одной недели мы узнаем, что российская власть прилагает НОЛЬ усилий на засекречивание всяких Петровых и Бошировых и трех сотен других ГРУшников. Что «враг» может найти их собственность и имущество, не прилагая никаких серьезных усилий. А вот дворцы друга путина Чемезова — нет. Чемезова спрятали профессионально. Вот такие приоритеты.

Мы уверены, что будет еще много историй про «Сечин купил это, Миллер купил то, Чемезов построил другое». Мы будем удивляться, до какой степени надо было оскотиниться, чтобы выплачивать себе зарплату десятками миллионов долларов в год из государственного бюджета, в котором не хватает денег на пенсии.

И каждый раз, когда вы их будете слышать, пожалуйста, помните. У этих людей нет ни копейки денег, не заплаченных им нами с вами. Все, вообще все, что есть у наших сегодняшних героев, они купили на деньги, которые им достались тем или иным образом из бюджета. Их биографии до боли похожи. Ни дня в бизнесе, ни дня в частном предпринимательстве, никаких навыков и достижений. Просто они когда-то ооочень давно познакомились с Путиным, кто в Дрездене, а кто в питерской мэрии, таскали за ним портфели и бумажки, а теперь… ну, вы сами видите, что теперь.

Они используют Россию уже не только как кошелек, из которого можно взять деньги на очередной дворец, они превратили госинституты и ведомства в свой обслуживающий персонал. Росреестр у них в качестве секретарши на побегушках — сотри имя здесь, поменяй там. Росимущество по их указанию работает фактически как какой-нибудь кипрский юрист-номинал, на которого можно записать что-нибудь особенно секретное.

Но, вы знаете, в этом даже есть какая-то ирония. Ведь по сути все их дворцы, яхты и самолеты действительно правильно было бы оформить в собственность Российской Федерации. С какой-нибудь пометкой типа «временно оккупировано Сечиным, временно занято семьей Чемезова». И благодаря их новой системе шифрования через пару лет пол-Рублевки окажется по документам в федеральной собственности. Тем лучше. В прекрасной России будущего будет меньше волокиты с переоформлением.

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