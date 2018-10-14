Пять историй защитниц Украины 1 14.10.2018, 20:48

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Женщины-военные: почему пошли на войну и как приближают день украинской победы.

Пять историй от Liga.net.

Накануне Дня защитника Украины, президент страны подписал закон, которым убираются ограничения по возрасту для женщин-контрактниц. Теперь женщины достигнувшие 40 лет смогут заключить контракт с ВСУ. Закон уравнял женщин и мужчин по несению службы. До этого было принято не ставить женщин в суточный наряд.

До сих пор в армии существует практика, когда женщину-снайпера, гранатометчицу оформляют как кухарку или работницу склада. К ним по-прежнему относятся снисходительно и не доверяют как мужчинам. Цифры говорят сами за себя. Из 45 тысяч офицерского состава армии только 3 тысячи женщин имеют звание офицера.

Несмотря на непропорциональное представительство, многие женщины занимают офицерские должности и несут службу.

Полковник СБУ Юлия Лапутина: "Проводила мероприятия с общественниками, а когда было нужно - задерживала сепаратистов"

Юлия Лапутина занимается в СБУ контрразведкой в сфере информационной безопасности. Ей 51 год. Половину жизни она служит. Ее супруг также работает в Службе безопасности. Вместе воспитывают двоих детей.

Профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Долгое время работала в контрразведке. Когда в независимой Украине решили создать Альфу, её пригласили старшим офицером. Со временем она поднялась по карьерной лестнице до замначальника спецподразделения (сейчас Центр специальных операций "А" СБУ). Прошла несколько сложных операций по нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2008 году предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину, но после прихода к власти Януковича - все остановилось.

Первой операцией после объявления АТО стала высадка в апреле 2014 года первой объединенной группы СБУ в Краматорский аэропорт - силовой блок обеспечивала Альфа. Юлия также прибыла в составе группы. Город уже находился под контролем сепаратистов.

Блокпост "Республика-МОСТ", крайняя точка украинских войск неподалеку Авдеевки, 2015 год. Во время задания по обеспечению безопасности международных военных экспертов

фото: LIGA.net

Ее заданием было наладить контакты с проукраинскими активистами, разведка и передача информации в Киев. Полковнику также пришлось вести переговоры с местными сторонниками террористов, которые собирались штурмовать украинские блокпосты. Штурма удалось избежать.

Чтобы объяснить населению города, что происходит проукраинский актив города помог организовать СБУ радиообращение к жителям города от имени украинского правительства: как выжить во время обстрелов и как власть вернет контроль над городом.

После освобождения городов Донецкой области работы не стало меньше. Пришлось быстро восстанавливать государственную символику на админзданиях. Тогда родилась акция Краматорск - это Украина, ее подхватили в других городах. Кроме публичной поддержки проукраинских активистов, полковник получала задания из Киева по поимке террористов. "Была командиром оперативной группы и работали в балаклавах", - вспоминает она.

Юлия продолжает ездить в Донецкую область в командировки.

Волонтер-медик Ольга Омельчук: "В госпитале не хватало рук - решила остаться"

Ольга Омельчук - юрист и эксперт местного самоуправления. Была избрана мэром Нетишина (Хмельницкая область). Ей 37 лет. Во время Революции достоинства создала волонтерскую программу "Майдан. Медики", которая координировала работу сотен волонтеров-медиков. Позже - уже в зоне АТО Луганской области. Награждена орденом "За мужество" III степени за добровольный отказ от эвакуации во время обстрела. Это позволило оказать первую помощь 20 раненым военным и спасти им жизнь.

В 2014 году приняла решение добровольно вступить в ряды ВСУ, оставив 5-летнего сына и мужа. Около года служила фельдшером, а потом инструктором по оказанию медпомощи в составе добровольческого 12-го батальона территориальной обороны Киев (сейчас в составе 72-й бригады). "Я координировала работу медиков, но когда приехала в город Счастье, уже не могла их бросить. Катастрофически не хватало рук", - вспоминает она в одном интервью.

Ольга Омельчук в детском доме в зоне проведения АТО

Фото: depo.ua

После демобилизации продолжила работать санитарным инструктором. Ей удалось разработать алгоритм для первичной проверки раненого. В октябре 2015 ее наработки были утверждены Генеральным штабом.

Сейчас Ольга переключилась с медицины на местное самоуправление. Консультирует общественных активистов по децентрализации и контролю бюджета.

Старший солдат Валерия Бурлакова: "Когда длительные обстрелы нужно шутить и воздержаться криков, что все умрем"

Бывший журналист Валерия Бурлакова три года провела на передовой. Ей 31 год. Несколько раз переводилась из части в часть, чтобы постоянно оставаться на первой линии фронта. Воевала в самых горячих точках Донбасса - Пески, шахта Бутовка. За бои на Светлодарской дуге получила медаль "За воинскую службу Украине" из рук президента.

Дослужилась до звания старшего сержанта взвода. Уволилась из армии, когда поняла, что больше не приносит пользы - боевые действия закончились, началась окопная война. Сейчас на гражданке воспитывает двухмесячного сына. Рассказывает LIGA.net, что с самого начала войны хотелось пойти на фронт. Другие варианты казались компромиссом с совестью.

Валерия Бурлакова с побратимами в Песках, 2015 год

Фото: Lera Burlakova

С 2016 года командовала минометным расчетом. Вспоминает один из сложных эпизодов, когда в декабре этого же года 54 бригада взяла часть леса, бои продолжались несколько суток - было много погибших. Солдаты практически не спали, постоянно работали. "По нам постоянно били САУ - пехота тогда была в аду, - вспоминает Бурлакова. - Как только отходили, то нужно было возобновлять работу".

В результате подрыва на растяжке возле шахты Бутовка погиб жених Бурлаковой - сапер Анатолий Гаркавенко. "Я писала ему письма, которые впоследствии стали книгой (Життя P.S.), общалась с ним мысленно. Не знаю, меня это спасло или понимание, что пока на передовой - уже одной ногой там", - рассказала Бурлакова.

Бывшая журналистка критиковала военное командование в Facebook. Со временем поняла, что реакция штабистов любого уровня - это возражение. Из своих публичных побед над армейской бюрократией, Бурлакова вспоминает, как ей удалось отстоять утверждение, что Гаркавенко получил приказ, а не пошел "на самовольную разведку в свободное время". Он был награжден посмертно орденом "За мужество" ІІІ степени.

Хороший солдат, по мнению Бурлаковой, тот, кто умеет держать при себе страх, усталость и пессимизм. Когда по позиции часами гатить вражеская артиллерия солдаты должны шутить - держать себя в руках. Не должно быть криков "мы все умрем".

Снайпер Юлия Матвиенко. Женские правила на войне: "Не реветь при свидетелях и давать отпор обидчикам"

Снайпер Юлия с позывным "Белка" родом из Запорожья. Ей 39 лет. Воюет с 2014 года. Получила орден от президента "За мужество" ІІІ степени. Героиня документального фильма проекта Невидимый батальон. По ее словам, быть снайпером - значит быть невидимкой. Нужно часами, а то и целыми днями в дождь, мороз или жару лежать на земле, как будто тебя не существует. В ее боевые задачи входило прикрывать разведчиков, находить боевые точки противника и ликвидировать их по приказу.

Сначала она была волонтером, а в мае 2015 года пошла на фронт. Туда же пошел ее муж. Он - связистом, она - снайпером. Дома их ждут двое детей. После нескольких лет на фронте, написала правила для женщины-солдата. Среди них: выполнять боевые задачи на уровне с мужчинами, в сложных условиях подбадривать себя и коллектив. Женщина не должна давать мужчинам себя оскорблять. Не нужно спорить при всех с командирами и не плакать на глазах у сослуживцев.

По ее убеждению, страх помогает сохранить жизнь, а если его нет, то исчезает осторожность и появляется неоправданный риск. Но нельзя давать ему волю. "Когда думаешь что вот-вот, сдохнешь включается второе дыхание, так придумала природа - мы выносливее", - говорит женщина в интервью Зеркалу недели.

Теперь Юлия объединяет со службой в армии общественную деятельность. Съёмки в "Невидимом батальоне" стали частью большого проекта, исследующего участие женщин в боевых действиях и сложность возвращения в мирную жизнь.

Пулеметчица Яна Червоная: "Если не убила сепара, то надеюсь - убью"

Пулеметчица Яна Червоная, позывной "Ведьма", на войне с сентября 2016 года. Двое детей и мужчина ждут ее дома. Как волонтер получила награду от Генштаба "За помощь ВСУ и уже как боец - от Минобороны "За Доблесть" и медаль "За образцовость в военной службе" ІІІ степени.

Её история прихода в армию напоминает предыдущие - сначала возила волонтерскую помощь и только со временем решила подписать контракт с армией. В волонтерском сообществе Яне дали прозвище "Дикая" за бесстрашный характер. Но без страха не обошлось. Первый страх от обстрелов вражеской артиллерии пережила вовремя своего волонтерства. Поэтому подготовленной пришла на службу.

Яна Червоная в зоне проведения АТО

Фото: dt.ua

Ей, как и другим выдали автомат Калашникова, но когда увидела пулемет (Покемон), то сразу поняла, что это её оружие. К другому виду - не испытывала никаких эмоций. Желания было мало. Чтобы получить навыки, нужно было убедить кого-то из сослуживцев научить стрелять. Яна вспоминает, что по началу пришлось терпеть мужские издевки о хрупких пальцах и несоответствии "пулемета и женщины".

На помощь пришел киборг - Андрей "Семьянин" Широков."Учиться надо было быстро. Не было много времени", - вспоминает Червоная.

Специфика работы пулеметчика заключается в том, что наверняка не знаешь - поражена твоя цель или нет. Женщина допускает, что, возможно, никого из врагов ей лично убить не удалось. "Если я еще никого не убила, то надеюсь сделать это в будущем", - говорит Яна.

Теперь в её военной карьере следующий уровень - она изучает более крупный пулемет - ДШК. Женщина признается, что успехи пока скромные. Но до зимы у нее есть время отточить навыки стрельбы. Зимой её батальон Донбасс вернется на передовую.

Пока идет окопная война, огонь из пулеметов ведется только в ответ на атаки террористов.