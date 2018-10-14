Видеофакт: Белорусская солидарность в действии 7 14.10.2018, 22:28

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После митинга в Бресте люди сами пошли к автозаку - спросить, будут ли их задерживать.

После митинга против строительства аккумуляторного завода в Бресте люди пошли к автозаку спросить, будут ли задерживать вновь их активистов, блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, или пришлют повестку, передает «Радыё Свабода».

Сотрудники ОМОН завели блоггеров в автозак, а потом вышли и прихватили еще и Николая Статкевича. Протестующие пошли в Ленинский РОВД морально поддержать задержанных. По дороге милиционеры задержали еще несколько человек. По словам правозащитников, число задержанных после митинга в Бресте достигает более 10 человек.

Таким образом белорусские активисты перенимают опыт польского демократического движения 1980-х годов «Солидарность». Тогда во время акций протеста молодые оппозиционеры сами бежали к машинам для задержанных и занимали там места, а сотрудникам сил правопорядка приходилось их оттуда выгонять.