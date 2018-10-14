закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Видеофакт: Белорусская солидарность в действии

7
  • 14.10.2018, 22:28
  • 2,539

После митинга в Бресте люди сами пошли к автозаку - спросить, будут ли их задерживать.

После митинга против строительства аккумуляторного завода в Бресте люди пошли к автозаку спросить, будут ли задерживать вновь их активистов, блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, или пришлют повестку, передает «Радыё Свабода».

Сотрудники ОМОН завели блоггеров в автозак, а потом вышли и прихватили еще и Николая Статкевича. Протестующие пошли в Ленинский РОВД морально поддержать задержанных. По дороге милиционеры задержали еще несколько человек. По словам правозащитников, число задержанных после митинга в Бресте достигает более 10 человек.

Таким образом белорусские активисты перенимают опыт польского демократического движения 1980-х годов «Солидарность». Тогда во время акций протеста молодые оппозиционеры сами бежали к машинам для задержанных и занимали там места, а сотрудникам сил правопорядка приходилось их оттуда выгонять.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников