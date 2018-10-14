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Никита Корзун: Уверен, что Молдова нам по зубам

  • 14.10.2018, 21:44

Полузащитник сборной Беларуси перед матчем с Молдовой рассказал, что команда настроена на победу.

Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун на пресс-конференции перед матчем с Молдовой рассказал, что команда настроена на победу

– В первом матче сборная Молдовы показала, что является хорошей и крепкой командой. Однако нам, безусловно, нужно отталкиваться от своей игры. Уверен, что Молдова нам по зубам.

– Станет ли поражение от молдаван для вас трагедией?

– Конечно. Мы играем дома, поэтому все мысли только о победе, – цитирует Корзуна «Прессбол».

Матч Беларусь – Молдова пройдет 15 октября и начнется в 21.45 по белорусскому времени.

После 3 матчей Беларусь с 7 очками лидирует в группе D2. Молдова набрала 4 балла и расположилась на третьем месте.


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