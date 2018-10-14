Портников: Если договориться с Путиным, Госдума проголосует за возврат Крыма Украине и присоединение РФ к Китаю 1 14.10.2018, 22:23

Парламентской ассамблее Совета Европы нет смысла работать с депутатами Госдумы РФ.

Парламентской ассамблее Совета Европы надо вести диалог с Россией, однако для этого надо говорить не с депутатами Государственной думы РФ, а с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил 13 октября политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо", передает gordonua.com.

"Если охранники Путина работают губернаторами в регионах, о чем говорить. Он может своего коня ввести в сенат, как император Нерон. Представьте себе, что внезапно приезжает на диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы конь Путина Иннокентий и его лабрадор Кеша. И с ними надо вести диалог. Лабрадор и конь ничем не отличаются от других депутатов Государственной думы", – подчеркнул он.

По мнению политического обозревателя, депутаты Госдумы РФ не интересуются политикой.

"Я многих из них знаю. Они ничего не знают про политику, она их не интересует. Они просто назначены туда. Сегодня они назначены депутатами, завтра они наливают полоний в чай, послезавтра им скажут работать в Службе внешней разведки, а после послезавтра займутся бизнесом", – рассказал Портников.

Журналист добавил, что российским депутатам раздает поручения куратор в администрации президента РФ, а те только имитируют парламентскую деятельность в ПАСЕ и Госдуме.

"Если вы хотите диалога, зачем вы с тем лабрадором разговариваете? Разговаривайте с Путиным. Путин, – не лабрадор. Он все сам решает. Если вы договоритесь о чем-то с Путиным, российская Дума может проголосовать и за возврат Крыма Украине, и за то, чтобы Россия присоединилась к Китаю областями. Если Путин захочет, эта Дума проголосует за уничтожение Российской Федерации и превращение ее в федеральный округ Китайской народной республики. Поверьте, у этих людей никакого государственного инстинкта нет, они просто деньги там зарабатывают", – подытожил он.