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Трамп: Путин вероятно причастен к отравлениям и убийствам

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  • 15.10.2018, 7:33
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Фото: Reuters

Президент США заявил о жесткой позиции в отношении Кремля.

Владимир Путин "вероятно" имеет отношения к убийствам и отравлениям, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник, 15 октября, передает dw.com.

На вопрос корреспондента CBS, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение убийствами и отравлениям, президент США ответил: "Да, вероятно, имеет. Вероятно". При этом неясно, о каких именно убийствах и отравлениях идет речь.

Трамп проявляет жесткость по отношению к Путину

Также Трамп заявил, что "проявляет жесткость" в общении с Владимиром Путиным. Он назвал встречу с российским президентом, которая состоялась в Хельсинки "жесткой и очень хорошей". Так президент США ответил на вопрос, почему он никогда не делает резких заявлений в адрес Путина.

Дональд Трамп допустил факт вмешательства России в американские выборы, но при этом отметил, что вмешательство Китая "является более серьезной проблемой".

Какие санкции ввели США из-за отравления Скрипалей?

В августе США ввели новые санкции в отношении России, связанные с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании. В рамках санкций введен полный запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения и их компонентов, за этим определением скрывается оборудование, используемое в авиационной отрасли.

Также запрещен экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электроники, компонентов и технологий для добычи нефти и газа. Гораздо более жесткие санкции в отношении России могут быть введены в ноябре в случае, если Москва "не предоставит убедительных гарантий", что не будет использовать химическое оружие в будущем.


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