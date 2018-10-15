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Минскому священнику запретили служить, потому что критиковал патриарха Кирилла

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  • 15.10.2018, 7:42
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Александр Шрамко
Фото: svaboda.org

Батюшка написал в «Фейсбуке» о презрительном поведении московского патриарха по отношению к минчанам.

Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко вчера было запрещено служить. Так следует из его сообщений в «Фейсбуке». Запрет пока устный, официальный документ ожидается во вторник.

«Пока запрет устный. Мы ожидали патриарха утром, меня позвали и сказали, что я не могу уже служить, что есть запрет. Подробности, мол, будут во вторник. Так что жду. А там может быть самое разное: и темы разные, и условия», - сказал отец Александр в комментарии «Радио Свобода».

Вчера вечером Александр Шрамко оставил на своей странице в ФБ запись со ссылкой на фото «Радио Свобода» со встречи московского патриарха в Минске. Священник раскритиковал поведение охраны и самого патриарха:

«Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ ...

Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. Как-будто они и так не могут насмотреться подобного на каком-нибудь "Союзе". Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?»

Позже Шрамко написал, что с ним беседовали много людей, в том числе охрана, так как «там именно патриарх затронут сильно». Охране Кирилл не понравилось, что Шрамко фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх.

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«Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя - мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит также предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали что-то неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет. Сказал это один из известных всем представителей окружения патриарха», - написал священник.

Шрамко, который уже был готов к воскресной службе и ожидал патриарха, сегодня не допустили к богослужению. По словам самого священника, во вторник его ждут в епархиальном управлении.

Итак, на что обратили внимание и священнослужители, и верующие:

- патриарх прилетел в Минск на белорусском правительственном самолете «Bombardier Challenger 850»;

- на богослужение приехал на "мерседесе" с номером 0002 МI;

- у собора Святого Духа его встречали хлебом с солью, но он прошел мимо;

- во время службы в соборе его охраняли священники с наушниками а ля «агент Смит»;

- успел заявить, что Беларусь - часть Руси, но не объяснил, что нужно понимать под словом «Русь»;

- обычные верующие смотрели богослужение на экране.

На фоне визита российский священник-оппозиционер Андрей Кураев заметил, что Константинополь отменил историческую принадлежность к РПЦ не только Украины, но и Беларуси.


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