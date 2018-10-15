Мясникович попросил Матвиенко продвигать «союзный трактор» 8 15.10.2018, 7:55

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Председатель Совфеда РФ посоветовала писать письма.

Одним из дискуссионных вопросов на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве стала реализация проекта «Союзный трактор» на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) совместно с МТЗ. В случае поддержки Минпромторга РФ выпуск белорусских тракторов может быть увеличен втрое — до 6 тыс. единиц в год. Об этом заявил в ходе форума губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает tut.by.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, предложение об увеличении выпуска «союзного трактора» было озвучено Кувшинниковым на совместном совещании с главами регионов председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя «совета республики национального собрания» Беларуси Михаила Мясниковича. Отмечается, что Матвиенко поддержала инициативу вологодского губернатора, попросив оформить все разработанные предложения в письме для дальнейшей работы с Минпромторгом.

«На сегодня ежегодная потребность только российского рынка составляет около 40 тыс. единиц, спрос как никогда велик. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы проект получил все меры государственной поддержки по линии Министерства промышленности и торговли РФ. Если такие решения будут приняты, мы готовы утроить ежегодный выпуск тракторов до 6 тысяч штук. Российские и белорусские поля должны засеиваться и обрабатываться именно «союзным трактором», который ни в чем не уступает импортным аналогам, мы к этой работе готовы», — сказал глава региона, слова которого приводит его пресс-служба.

Михаил Мясникович также возложил особую надежду на Валентину Матвиенко в решении данного вопроса. Важно, чтобы белорусско-российские предприятия, которые являются резидентами России, имели те же меры господдержки, что и российские компании. «Валентина Ивановна дала поручение написать письма. А мы знаем, если она взялась, то доведет дело до конца», — сказал Мясникович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».