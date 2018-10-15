Ученые открыли неожиданное свойство кофе 15.10.2018, 8:31

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Утренний напиток оказался еще более полезным для здоровья.

Кофе не только делает печень сильнее, но предотвращает ее старение. Печень очень «любит» кофе.

Она расщепляет жировые отложения, которые образуются вокруг печени и «утилизирует» бесполезный для нее белок коллагена, - пишет zik.ua.

Кофе богат антиоксидантом глутатионом, который сохранит молодость печени.

В Японии врачи настоятельно рекомендуют выпивать по 3-4 чашки кофе или зеленого чая в день.

Такое количество напитка не только оздоровит печень, но и снизит риск развития рака. Конечно, перед тем, как начать практиковать такое, следует обязательно посоветоваться с врачом.