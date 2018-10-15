Валерий Карбалевич: Синод РПЦ в Минске – это вопрос политический 1 15.10.2018, 8:35

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Валерий Карбалевич

Почему вопрос об автокефалии украинской православной церкви обсуждается в Беларуси?

Один из вопросов, который рассмотрят члены синода Русской православной церкви 15 октября в Минске, станет запущенный Константинопольским патриархатом процесс придания автокефалии православной церкви в Украине, пишет zautra.by.

Почему этот вопрос будет обсуждаться в Беларуси и как это может отразиться на отношениях нашей страны с Украиной?

— Наносить удар по украинской автокефалии логично из Беларуси — с одной стороны, это соседка Украины, а с другой — страна, где позиции РПЦ чрезвычайно прочны, где нет никакой угрозы и тенденций на самостоятельность, автокефалию, так что тут все было тонко просчитано, — говорит политолог Валерий Карбалевич.

— Это не столько религиозный, церковный вопрос, а политический. Тут решающую роль играет политика.

— В то же время по государственному белорусскому телевидению показывают третьего украинского президента Виктора Ющенко, который в Минске говорит о вопросах оккупации своей страны. Как это все сочетается?

— Это попытка нейтрализовать то неприятно впечатление, которое произвели на зарубежную публику (возможно, отчасти и на белорусскую публику) и визит Путина в Могилев, который Лукашенко назвал русским городом, и визит патриарха Кирилла в Беларусь, где он тоже говорил, что это земля Руси, и предстоящее заседание синода. Кроме того, в этом месяце в Гомеле планируется встреча Лукашенко и украинского президента Порошенко.

— Как может повлиять на отношения между Минком и Киевом то, что вопрос автокефалии украинской церкви обсуждается на территории Беларуси?

— Понятно, что Киеву это не нравится, что это негативный жест в сторону Киева. Но есть ли у Киева выбор? Портить отношения с Беларусью абсолютно невыгодно Украине, для Порошенко в преддверии президентских выборов показать, что проиграны отношения с Беларусью, абсолютно некстати. Ему выгодно показать населению, что он договорился с Лукашенко, что тот гарантирует, что никакой военной угрозы с севера не будет. Киев не может себе позволить пойти на открытый конфликт с Беларусью.

— Насколько Киев важен для Минска?

— Во-первых, как экономический партнер, Беларусь получает очень большие дивиденды от торговли с Украиной. По некоторым показателям Украина держит половину рынка белорусских нефтепродуктов. В торговле с Украиной у Беларуси профицит. С другой стороны, для Беларуси очень важно, что Минск является центром урегулирования украинского кризиса, в основе которого лежат именно Минские соглашения. И важно еще то, что эту функцию и статус Беларуси признает Запад. Так что нормальные отношения с Украиной для Беларуси тоже очень важны.