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Отец многодетной матери из-под Бобруйска: Почему одним положено, а другим нет?

  • 15.10.2018, 8:59

Один из примеров государственной несправедливости.

В редакцию «Вечернего Бобруйска» обратился читатель Петр Васильевич с таким вопросом: «У моей падчерицы Ольги (она живет в деревне) шестеро детей, а ей до сих пор не дали Орден Матери. Как эти ордена выдаются, почему одним положено, а другим нет?»

Отвечает заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко:

— Поскольку семья, о которой идет речь, в 2012 году состояла на учете в списках семей, находящихся в социально опасном положении, Ольга по закону уже никогда не сможет получить такой орден. И хоть в данном случае проблема была вовсе не с матерью, а с отцом, и больше они в списках не появлялись, все равно даже возможность получения награды не будет рассматриваться.

Петр Васильевич прокомментировал:

— Столько времени уже прошло с того случая, почему здесь нет срока давности? Тогда просто муж ее, случалось, выпивал и немного скандалил, и пришлось платить штраф. Но он даже в милицию не попадал. А сейчас давно уже исправился. В семье все хорошо и дружно, старшая дочь поступила в пединститут, младшему ребенку пианино купили, они вместе заботятся о своих детях. Даже преступников прощают и реабилитируют, почему же в этом случае так нельзя сделать? Я считаю, это несправедливо.


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