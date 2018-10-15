Нидерланды заявили о кибервойне с Россией 15.10.2018, 9:13

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (в центре)

Фото: IMAGO

Страна увеличила расходы на кибербезопасность и вкладывает еще больше в разведслужбы.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией. Об этом глава оборонного ведомства Нидерландов заявила в интервью местному телеканалу, передает украинская служба Deutsche Welle.

Таким образом она прокомментировала инцидент, который произошел в апреле 2018 года рядом со штаб-квартирой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, когда четыре человека с дипломатическими паспортами РФ были задержаны рядом с автомобилем, полным оборудования для проведения кибератак.

"То, что произошло (неудачная попытка российских спецслужб осуществить кибератаки на серверы ОЗХО - ред.), действительно опасно", - сказала она.

На вопрос, можно ли назвать нынешнее состояние дел между двумя странами кибервойной, она ответила: "Да, это тот случай".

"Мы должны избавиться наивности в этой сфере и принять меры", - резюмировала Бейлевельд.

Она также добавила, что министерство обороны страны увеличило расходы на кибербезопасность. "Мы вкладываем больше в разведывательные службы, чтобы иметь возможность видеть, что происходит, и принимать меры в случае необходимости", -сказала министр.

5 октября Германия, вслед за Великобританией, Австралией, США и Нидерландами, обвинила Главное разведуправление (ГРУ) России в осуществлении ряда масштабных кибератак, направленных на международные организации по всему миру.

9 октября представители спецслужб Латвии обвинили Главное разведуправление (ГРУ) Генштаба России в совершении кибератак на министерство обороны, министерство иностранных дел и ряд других латвийских ведомств.