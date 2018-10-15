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Борис Джонсон: Brexit должен идти по канадскому сценарию

  • 15.10.2018, 9:35
Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Экс-министр призвал Британию «противостоять хулиганам».

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвал власти Великобритании оказать сопротивление требованиям Европейского союза по Brexit, сообщает The Telegraph, для которого экс-чиновник написал разгромную статью, передает zn.ua.

"Пришло время противостоять хулиганам. После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоить сопротивляться", − заявил Джонсон.

Джонсон перечислил все уступки, на которые Лондон пошел в угоду Брюсселю в ходе переговоров по Brexit, отметив, что это не то, что необходимо стране - по его мнению, Британия должна заключить с ЕС договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.

"Никаких пошли, никаких квот, свободная торговля в основе глубокого и особенного партнерства. Это правильно для обеих сторон, пришло время добиться этого", − подчеркнул Джонсон.

Напомним, 20 июня Палата Лордов британского Парламента утвердила окончательный вариант законопроекта о выходе Великобритании из ЕС. 26 июня королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о Brexit.

Британия покинет Евросоюз в марте 2019 года. После этого, в течение 21 месяца будет действовать переходный период. За это время стороны должны согласовать вопросы нового формата отношений. На время переходного периода Соединенное Королевство не сможет принимать участие в принятии совместных решений членов ЕС, но продолжит вносить средства в бюджет организации и будет признавать решения Европейского суда. Кроме того, Лондон будет оставаться членом европейского рынка и Таможенного союза.


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