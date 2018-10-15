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«В подчинении 50 человек»: как 15-летний белорус руководит командой финских программистов

  • 15.10.2018, 9:42
Фото: onliner.by

Все началось с того, что школьник поехал в Италию на оздоровление.

До обеда жизнь Дэвида Уилсона (парень просит называть себя именно так) не отличается от жизни тысяч остальных девятиклассников в Беларуси: сперва школа, затем домашняя работа. А вот дальше начинаются отличия. Дэвид ведет свой личный сайт и раздает указания интернациональной команде Supercell, которая выпустила популярную мобильную игру Clash of Clans с аудиторией под 10 миллионов человек. К полуночи все ЦУ приняты и розданы, пора ложиться спать — утром ведь снова школа. Onliner.by поговорил с минским подростком, который к пятнадцати годам работает на IT-компанию из Финляндии и занимает там почти что руководящую должность.

Знакомство с американцами в Италии

— Давай еще раз уточним: тебе пятнадцать лет и ты работаешь на финнов, которые сделали Clash of Clans?

— Да. Вот видите — пришел в футболке Supercell. Мне уже почти шестнадцать, я в девятом классе.

— Окей, верю. Как вообще так получилось?

— Был где-то 2013 год, я ездил в Италию на оздоровление. Узнал про Clash of Clans, потому что друзья играли в нее — мне она сразу понравилась.

В Италии я познакомился с ребятами из США — двумя программистами. Они мне предложили заняться курсами программирования, в которые входили три языка: Java, HTML и CSS. Сначала тяжело было, американцы мне многое показывали и в итоге научили. Я вообще не понимал, как это все работает, однако со временем разобрался.

Потом мама отправила в колледж программирования в Италии. Но там только взрослые учатся. Меня спросили: «Зачем пришел, если языков программирования не знаешь?» Я им показал, что умею, и попал на платные курсы.

Потом увидел на сайте Supercell, что им нужны разработчики и дизайнеры. Подал заявку, через две недели мне ответили. Спросили, какие языки программирования знаю. Отправили тест — я его прошел, им все понравилось. Предложили работать дистанционно, раз не могу переехать в Финляндию. В команде много людей работает дистанционно, поэтому здесь проблем не было. Сначала был просто сотрудником технической поддержки — решал вопросы игроков.

О работе администратором

— Их не смутило, что ты — школьник из Беларуси?

— Они скорее удивились: ребенку тринадцать, а уже программировать умеет. Потом я стал разработчиком, а теперь — администратор второй степени.

— Что это значит?

— Администратор проверяет всю техническую поддержку и ее работу. Например, у нас есть внутриигровая валюта, которую покупают за реальные деньги. Иногда бывает, что люди пытаются подкупить техподдержку игры, а такого быть не должно, и для этого нужен я, чтоб такого не произошло. Кроме этого я проверяю разработчиков.

Потом администраторы следят за форумом Clash of Clans: нужно знать, какие идеи предлагают игроки. Если что-то интересное, думаем, можно ли это добавить. Конечно, прямо все не можем внедрить, идей-то у людей очень много. Кто-то предлагает флаг новый добавить, например, кто-то — новых персонажей и так далее.

А человек не знает, что добавление всего лишь одного флага в игру занимает большой объем на сервере. Я и сам этого не понимал: подумаешь, флаг. Но места уходит прилично.

Таких администраторов на одном проекте трое. Мои коллеги особо не общаются с игроками, даже редко отзывы в Play Market читают. Мне много сообщений приходит в соцсетях, стараюсь все просмотреть и ответить.

— И сколько людей в твоем подчинении?

— Двадцать разработчиков, пятнадцать сотрудников техподдержки, десять модераторов. Всего под пятьдесят человек.

— Они ведь старше тебя? Это приводит к конфликтам?

— Да, им 20—30 лет. Недопонимания бывают: иногда разработчики не хотят слушать, говорят, мол, чего раскомандовался, маленький еще. Я всегда пытаюсь объяснить, что опыта у меня больше, обязательно выслушиваю их позицию — если не прав, то признаю. В принципе, стараемся решать все проблемы.

Например, мы хотели сделать двенадцатый уровень Ратуши — это полномасштабное обновление. Разработчики вообще не были согласны: зачем еще что-то создавать? Здесь работы на несколько месяцев. Возмущались: «Почему командуешь вечно, у нас других проблем хватает». Я объяснил, что в игре должен быть прогресс. Посоветовались с гендиректором Supercell — он согласился с идеей создать новое обновление.

— Хорошо, а кто над тобой по иерархии?

— Есть независимая проверка администраторов. Еще, конечно, генеральный директор, но он старается не вмешиваться в нашу работу. Как-то сказал, что мы должны сами свои идеи внедрять, а если полезет в механику игры, то «сломает» ее.

— Техподдержка, разработчик, администратор. Что из этого нравится больше всего?

— Разработчик, наверное. В техподдержке ты просто принимаешь сообщения и отвечаешь на них. Мне очень нравится код программирования писать, а администратор больше занимается проверкой разработчиков, общим контролем за игрой и внедрением чего-то нового.

Деньги и щедрость

— Опиши свой день.

— С утра я на учебе. Работа идет с шести вечера. Сотрудники рассказывают новости и идеи — кто что предлагает сделать. Я интересуюсь, чего игроки ждут от Clash of Clans. Иногда сам слежу за игрой, порой приходится блокировать геймеров — если, допустим, ругаются в общем чате. Сейчас стараемся банить меньше: все-таки аудитория — 10 миллионов человек, и если всех заблокировать, то кто останется? Обсуждаем с командой план действий, и в двенадцать ночи я заканчиваю.

Работа очень стрессовая, иногда сотрудники еще и о личных проблемах зачем-то рассказывают. Приходится выслушивать, что-то советовать.

— А доход как?

— Хорошо. Деньги у родителей я не прошу, это уже как-то не очень. Мне хватает: сам купил телефон, PlayStation. Но деньги не только на это трачу — если что-то попросят в школе, куплю без проблем. Иногда в магазине оставляю сдачу, как в Италии принято. Плюс нужно хостинг сайта и домен оплачивать — это около 90 евро в год.

— Окружение может быстро привыкнуть к твоей щедрости, нет?

— Иногда бывает. Я не люблю отказывать: если попросят в долг — дам, а обратно требовать не могу. Сейчас стараюсь этого не делать, потому что уже почти пользуются ситуацией. А так — скажу «давай лучше куплю, что тебе нужно», чем деньги давать буду. Родители тоже предупреждали, что с деньгами нужно аккуратно обращаться.

— Давай честно: школа тебе зачем сейчас?

— Знания мне все-таки нужны. Остановиться на девяти классах, только потому что я программирование знаю? Мало ли что случится. Вдруг уволиться захочу — я же не пойду ребенком еще куда-то работать.

Приоритеты

— У тебя на носу контрольная, и вдруг пишут по работе: нужно срочно решить проблему. Что выберешь?

— Приходится выбирать работу. Директор школы в курсе: ей прислали специальный документ, в котором указано, что я действительно работаю. Если меня нет на уроке, значит, я не прогуливаю, а занят.

— Такие ситуации уже были?

— Да, случались. Контрольные, конечно, стараюсь не пропускать. Например, нашли ошибку, ее нужно срочно исправить. Недавно была проблема: за выполнение задания игрокам выдавали бонус, но из-за бага прохождение засчитывалось, даже если оно не было завершено. Мне звонят: «Мы напутали в коде программирования, помоги». При таких проблемах решение затягивается на весь день, поэтому пришлось остаться дома.

Учителя нормально относятся, они знают про работу. Средний мой балл — 8,7. Бывает и лучше, конечно. Больше всего нравятся математика и информатика, а самый нелюбимый предмет… ну, физика не очень.

— Что дальше?

— Планирую уехать в Италию после школы. Потом, может быть, в США: те американцы сами звали к себе. Еще Supercell собирается открыть в Америке офис. Все должно удачно сложиться.


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