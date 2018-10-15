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Архитектор: Крымский мост рухнет, ничего сделать уже нельзя

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  • 15.10.2018, 10:08
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Под опорами моста нет серьезной грунтовой основы.

Последние инциденты на незаконном строении заставили специалистов говорить о плохой стабильности и устойчивости конструкции, которая соединяет Россию с оккупированным Крымом.

О проблемах «гордости» Путина рассказал известный украинский архитектор Георгий Духовичный, передает fakty.ua.

По его словам то, «что сделано Россией в Керченском проливе» — это политическая авантюра и попытка продемонстрировать «имперское» превосходство.

Однако пытаясь выделится, оккупанты не учли проблемную геологическую ситуацию в районе.

«Там нет серьезной грунтовой основы. К материковым грунтам дойти при бурении не удается, потому что они залегают на больших глубинах, а сложное течение и геологическое основание не дает возможности сделать мостовую конструкцию и ее опоры прочными и постоянными. И тот факт, что там менее чем за год начали обрушаться части моста, является свидетельством того, что там не работает самое главное — у объекта отсутствует нормальная основа», — заявил специалист.

Как отметил эксперт, в строительстве прецедент падения части одного из несущих элементов является свидетельством того, что все строение ненадежно. Особенно это касается эстакад и мостов.

Поэтому последние события говорят о том, что Крымский мост может рухнуть в любой момент.

При этом мост невозможно укрепить с использованием только применяемых в постсоветстких странах технологий. По мнению эксперта, эти технологии находятся «еще на уровне каменного века».


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