закрыть
15 октября 2018, понедельник, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Минчанин более двух лет боролся с «паркунами» на детской площадке – и победил

3
  • 15.10.2018, 10:18
  • 2,161

Как житель Серебрянки смог добиться своего.

В начале декабря 2016 года abw.by писал о том, как отдельно взятый минчанин Евгений из Серебрянки решил побороться за благоустроенность своего двора. Но так вышло, что это одновременно была борьба с соседями, которые облюбовали в качестве парковки для своих автомобилей детскую площадку. Больше двух лет ушло у мужчины на то, чтобы добиться порядка. Все это время мы следили за развитием событий и сейчас с радостью можем констатировать факт: Евгений смог!

Вообще история эта началась немногим раньше публикации.

- Я переехал сюда несколько лет назад, раньше в этом доме жили мои родители, - рассказывал Евгений. - До 2011 года машин было немного, всем хватало места, а потом во дворе стало тесно: люди начали парковаться кто где, при этом автомобили подпирали детские горки и размесили такую грязь, что пользоваться площадкой по назначению стало просто невозможно. Я не раз наблюдал, как люди даже не ищут место, а сразу едут на "зеленку" или на площадку, хотя в 20 метрах на асфальте можно встать.

В декабре 2015 года мужчина написал свое первое письмо в ЖЭС с просьбой оградить детскую площадку и тем самым закрыть въезд на нее механическим путем. На что руководство ЖЭСа отреагировало странным образом - предложило жильцам дома самим "скинуться" на ограждение. По понятным причинам этого никто не поддержал.

После этого был еще ворох писем и обращений во все инстанции, вызовы ГАИ на нарушителей. ЖЭС пытался подсыпать песком детскую площадку, предпринимал попытки вкопать по ее периметру бетонные столбики - они же бордюрные камни, но все это в тот же день демонтировалось автовладельцами.

10 ноября 2017 года работники ЖЭСа вообще спилили старые горки. На радость "паркунам" - подумал Евгений. Тогда он уже и не чаял, что на этом месте появятся новые горки, но, к счастью, ошибся.

Остается только удивляться тому, как преобразился двор. Но подумать только: для наведения порядка понадобилось столько времени! Но Евгений доволен - он добился своего. Теперь на детской площадке, некогда заставленной автомобилями, снова могут играть дети.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников