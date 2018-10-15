Минчанин более двух лет боролся с «паркунами» на детской площадке – и победил 3 15.10.2018, 10:18

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Как житель Серебрянки смог добиться своего.

В начале декабря 2016 года abw.by писал о том, как отдельно взятый минчанин Евгений из Серебрянки решил побороться за благоустроенность своего двора. Но так вышло, что это одновременно была борьба с соседями, которые облюбовали в качестве парковки для своих автомобилей детскую площадку. Больше двух лет ушло у мужчины на то, чтобы добиться порядка. Все это время мы следили за развитием событий и сейчас с радостью можем констатировать факт: Евгений смог!

Вообще история эта началась немногим раньше публикации.

- Я переехал сюда несколько лет назад, раньше в этом доме жили мои родители, - рассказывал Евгений. - До 2011 года машин было немного, всем хватало места, а потом во дворе стало тесно: люди начали парковаться кто где, при этом автомобили подпирали детские горки и размесили такую грязь, что пользоваться площадкой по назначению стало просто невозможно. Я не раз наблюдал, как люди даже не ищут место, а сразу едут на "зеленку" или на площадку, хотя в 20 метрах на асфальте можно встать.

В декабре 2015 года мужчина написал свое первое письмо в ЖЭС с просьбой оградить детскую площадку и тем самым закрыть въезд на нее механическим путем. На что руководство ЖЭСа отреагировало странным образом - предложило жильцам дома самим "скинуться" на ограждение. По понятным причинам этого никто не поддержал.

После этого был еще ворох писем и обращений во все инстанции, вызовы ГАИ на нарушителей. ЖЭС пытался подсыпать песком детскую площадку, предпринимал попытки вкопать по ее периметру бетонные столбики - они же бордюрные камни, но все это в тот же день демонтировалось автовладельцами.

10 ноября 2017 года работники ЖЭСа вообще спилили старые горки. На радость "паркунам" - подумал Евгений. Тогда он уже и не чаял, что на этом месте появятся новые горки, но, к счастью, ошибся.

Остается только удивляться тому, как преобразился двор. Но подумать только: для наведения порядка понадобилось столько времени! Но Евгений доволен - он добился своего. Теперь на детской площадке, некогда заставленной автомобилями, снова могут играть дети.