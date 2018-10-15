Лукашенко – патриарху Кириллу: Вы должны знать нашу позицию 28 15.10.2018, 10:44

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Фото: БелТА

Диктатор встретился с главой РПЦ накануне Синода в Минске.

Лукашенко заявил сегодня о «единстве церкви» на встрече с патриархом Московским Кириллом, передает БелТА.

«К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков, - отметил белорусский диктатор. - Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии».

Лукашенко подчеркнул, что современный мир изменился. «Мало того, что ускорился, он изменился не к лучшему. И заложники уже все население нашей планеты. Это прежде всего плохое настроение. А настроение - это всегда было ответственностью Церкви. Поэтому это бьет прежде всего по Церкви, по ее служителям», - констатировал Лукашенко.

Диктатор тепло приветствовал патриарха в Беларуси, отметив, что это родная земля для них обоих. «Всегда в канун наших встреч я вспоминаю ваш период служения в Церкви до патриаршего сана. У нас в Беларуси всегда были очень теплые воспоминания. И я вам говорил, у меня в памяти осталось ваше перемещение со Смоленска в Калининград, и обязательно через нашу Беларусь (патриарх Кирилл ранее служил архиепископом Смоленским и Калининградским и часто был проездом в Беларуси. – ред.). Наверное, с тех пор вы влюбились в эту не чужую для вас землю», - сказал Лукашенко.

Он пожелал патриарху Кириллу мудрости и терпения. «Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле. Уже слишком близко мы подошли к опасной черте», - отметил Лукашенко.