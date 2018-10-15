Леонид Судаленко: Слишком короткой оказалась память у чиновников от образования 1 15.10.2018, 10:54

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В Гомеле не могут найти того, кто отправил студентов на сельхозработы.

Гомельская городская прокуратура не будет разбираться кто отправил студентов БелГУТа в поле для сбора морковки. Как сообщила правозащитнику Леониду Судаленко зам. прокурора, советник юстиции Алеся Рябцева ответ на этот вопрос будет искать областное управление образования. Об этом пишет гомельская «Весна».

Напомним, 1 октября студенты третьего курса электротехнического факультета БелГУТа в учебное время были привлечены в ОАО «Комбинат «Восток» к уборке моркови.

Правозащитник Леонид Судаленко, который осуществляет ежегодный мониторинг использования труда школьников и студентов для уборки урожая в сельхозпредприятиях поставил перед прокурором Гомеля вопрос о принудительном труде, влекущим нарушение кодекса об образовании.

- Принудительный труд в Беларуси запрещен Конституцией. Кодекс об образовании не предусматривает наравне с иными обязанностями обучающегося обязанность его участия в работе по уборке урожая и более того, устанавливает прямой запрет. В частности, запрещается привлечение обучающихся учреждений образования к выполнению работ, не предусмотренных учебно-программной документацией и программами воспитания, - написал прокурору правозащитник.

Областное управление образования в лице начальника Сергея Порошина перенаправило обращение правозащитника непосредственно в учебное заведение, в котором учатся студенты.

Пока правоохранители и чиновники от образования ищут крайнего в этой ситуации, 12 октября в Гомеле два автобуса студентов-медиков были отправлены на морковку.

Вспоминая молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница, Леонид Судаленко заявляет о готовности разбираться и с случаем прерывания учебного процесса в медуниверситете.

- После той трагедии не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляли на уборку урожая. Как видим, слишком короткой оказалась память у чиновников от образования, - добавил правозащитник.