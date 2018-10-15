Матеуш Моравецкий: Польша продолжит создавать социальные программы для своих граждан
- 15.10.2018, 10:50
Премьер Польши рассказал о развитии программы «Семья 500+».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что социальная программа «Семья 500+» будет действовать до тех пор, пока партия «Право и справедливость» будет оставаться у власти, сообщает «Радио Польша».
Выступая на предвыборном вече правящей партии в Бжеско в Малопольском воеводстве, Матеуш Моравецкий подчеркнул, что победив налоговых мошенников, правительство обеспечило средства для социальных программ.
«Речь идет об огромных средствах, которые впитывает польская земля. Тысячи семей в Бжеско, которые получают помощь «Семья 500+», хорошо об этом знают. Они будут получать эту помощь до тех пор, пока «Право и справедливость» будет оставаться у власти. Мы, в свою очередь, будет продолжать создавать социальные программы», - отметил польский премьер.
Город Бжеско стал последним пунктом предвыборного турне премьер-министра в Малопольском воеводстве. Напомним, местные выборы в Польше состоятся уже через неделю, 21 октября.