Матеуш Моравецкий: Польша продолжит создавать социальные программы для своих граждан 15.10.2018, 10:50

Матеуш Моравецкий

Премьер Польши рассказал о развитии программы «Семья 500+».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что социальная программа «Семья 500+» будет действовать до тех пор, пока партия «Право и справедливость» будет оставаться у власти, сообщает «Радио Польша».

Выступая на предвыборном вече правящей партии в Бжеско в Малопольском воеводстве, Матеуш Моравецкий подчеркнул, что победив налоговых мошенников, правительство обеспечило средства для социальных программ.

«Речь идет об огромных средствах, которые впитывает польская земля. Тысячи семей в Бжеско, которые получают помощь «Семья 500+», хорошо об этом знают. Они будут получать эту помощь до тех пор, пока «Право и справедливость» будет оставаться у власти. Мы, в свою очередь, будет продолжать создавать социальные программы», - отметил польский премьер.

Город Бжеско стал последним пунктом предвыборного турне премьер-министра в Малопольском воеводстве. Напомним, местные выборы в Польше состоятся уже через неделю, 21 октября.