Антон Путило: Старый стадион «Динамо» был лучше 15.10.2018, 11:12

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Антон Путило

Хавбек дал свою оценку реконструкции.

Полузащитник сборной Беларуси Антон Путило рад возвращению в национальную команду после трехлетнего отсутствия. Также хавбек высказался насчет столичного стадиона "Динамо", сообщает pressball.by.

"Всегда приятно приезжать в сборную. Долго не приезжал, но сейчас приехал. Рад, что здесь. Рад, что получилось выиграть у Люксембурга и набрать важные три очка. Много новых футболистов. Но принципы игры, наверное, остались те же. Слишком долго вливаться не пришлось. Кажется, старый стадион "Динамо" был лучше. Мне нравился больше. На нем тоже были дорожки, но, кажется, было уютнее. Мне кажется, сейчас трибуны стали даже дальше, чем на старом стадионе", — как передает by.tribuna.com, сказал Путило в интервью "Беларусь 5".