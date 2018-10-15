Пять атмосферных мест для путешествия в октябре 15.10.2018, 11:19

Октябрь - лучшее время, чтобы получить дозу солнечного тепла до наступления холодов.

Можно успеть погреться на темпераментном испанском пляже, изучить восточное побережье Таиланда или насладиться уединением на берегу Средиземного моря, сняв номер в отеле на маяке. Секретный остров, идея для медового месяца и творческий французский городок в новой подборке мест для осеннего путешествия от Vogue.

Гарраф, Испания

На золотых песках Гаррафа, в рыбацкой деревушке в получасе езды от каталонской столицы, открылся Little Beach House Barcelona, расположившийся в зелено-белом лепленном здании в стиле 1950-х. В некоторых из 17 спален есть открытые ванные комнаты: главные элементы дизайна - пол, выложенный зелеными и белыми треугольниками плитки и гобелены, сплетенные в стиле макраме художницей Мэриэнн Муди.

В ресторане подают морепродукты, пиццу и паэлью, а с террасы открывается потрясающий вид на Средиземное море. Окрестности Гаррафа богаты историей, интересной архитектурой и аутентичной природой, которые идеально подходят для культурного отдыха.

Арль, Франция

Этот красивый городок был культурным центром еще во времена римлян. Им вдохновлялись Ван Гог и Пол Гоген, а модный Дом Gucci представил последнюю круизную коллекцию в здании римского некрополя Promenade des Alyscamps, чтобы подчеркнуть ее готико-цветочное настроение. Но именно швейцарка Майя Хоффманн является идейным покровителем этого уютного городка, ведь благодаря ей Арль значится на карте, как часть искусства. Хоффман открыла здесь свой первый отель Le Cloître, который находится в бывшем монастыре, усовершенствованный прикосновением стиля ретро парижским дизайнером интерьера Индией Махдави.

А в этом месяце у нее открывается третий отель в Арле L’Arlatan, оформленный художником Хорхе Пардо яркими красками, используя разноцветную плитку. Благодаря Пардо новый отель напоминает произведение искусства, ведь около 100 дверей оформлены фресками лично руками художника.

Faro Capo-Spartivento, Сардиния

Центральная часть отеля - действующий маяк, построенный в 1856 году итальянским флотом - не удивительно, что главной достопримечательностью является вид на кристально чистую воду и пляж с белым песком. Отдаленный терракотовый форпост маяка был преобразован в отель на 10 человек с четырьмя огромными люксами в виде нескольких просторных комнат и частной виллы.

Интерьер отеля довольно специфичен, но это простительно, когда из окна открывается вид на бесконечный бассейн. Прохладные вечера можно проводить у 12-метрового камина с барбекю, жаря на огне свинину и баранину - мясо составляет основной рацион жителей побережья. К основным развлечениям относятся прогулки по вершинам скал, отдых на ближайших пляжах и наблюдение за тем, как маяк подает сигнал приближающимся кораблям.

Ко Чанг, Таиланд

Это Таиланд в миниатюре, который отлично подходит для пеших прогулок по джунглям, а так же от него легко добраться до уединенных островов архипелага. Восточная часть побережья Таиланда популярна среди любителей тихого и приватного отдыха, поэтому лучше не двигаться в западном направлении, рискуя наткнуться на толпы туристов. Для семейного ужина местные жители советуют ресторан Kati в деревне Клонг Прао, где в приготовлении обязательно используется паста карри.

Остановиться можно в Mangrove Hideaway в Салак Пхет среди биодинамических садов и с предлагаемыми занятиями йогой, или на курорте Serenity, рядом с причалом паромов - всего семь бунгало, спроектированных местными мастерами, с мраморным полом и великолепными морепродуктами.

Пор-Кро, остров в Йере, Франция

Те, кто в курсе, долгое время приезжали на довольно гламурный остров Поркероль на побережье Ривьеры. Но мало кто слышал о его маленькой сестре, соседней Пор-Кор - это природный заповедник, в котором отсутсвуют загрязнения любого рода, чтобы не сбивать аромат зонтичных сосен и сладкого мирта, а его скрытые бухты наполнены морской жизнью.

На территории острова запрещены автомобили и даже велосипеды, поэтому, кроме бикини, обязательно захватите с собой удобную обувь, чтобы исследовать остров пешком. Песчаные пляжи и кристально чистые воды Plage du Sud предназначены для принятия солнечных ванн, а Plage La Palud славится сноркелингом. Остановитесь в голубоватом отеле Le Manoir, открытом в 1940 году и сохранившем свой волшебный старинный шарм.