Парламент Македонии решил вынести на голосование смену названия страны 15.10.2018, 11:21

Пока для принятия решения не хватает девяти голосов.

В парламенте Македонии состоится голосование за конституционные поправки, которыми предусматривается изменение названия страны на Северную Македонию.

Об этом сообщает македонский Kanal 5.

Для утверждения изменения названия страны необходимы две трети голосов депутатов парламента.

Пока непонятно, удастся ли депутатам большинства убедить коллег по оппозиции поддержать поправки, ведь пока для принятия изменения названия не хватает 9 голосов.

Оппозиционная VMRO-DPMNE не делала объявления, примут лиее депутаты участие в голосовании и как будут голосовать. Впрочем оппозиция обещает следить за ходом дебатов.

В то же время оппозиция придерживается мнения, что соглашение с Грецией по изменению названия было капитуляцией и обвиняет премьера Зорана Заева во лжи, поскольку тот обещал, что Конституцию не будут менять.

Ранее сообщалось, что депутаты от оппозиции, которые склонны поддержать конституционные поправки, получают угрозы.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.