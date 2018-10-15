закрыть
15 октября 2018, понедельник, 12:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Советский Союз - страна всеобщей нищеты

  • 15.10.2018, 12:01

СССР был страной, где все граждане, за исключением номенклатуры, были равны в своем бесправии и нищете.

В комментарии к практически любому посту про СССР приходят фанаты этой страны, которые заводят одну и ту же шарманку — "а зато в СССР все были равны, там не было олигархов! СССР был страной, в которой не было богатых, никто никому не завидовал!" Один недавно вообще договорился до того, что мол в СССР в ГУЛАГ ни за что мог попасть и директор завода, и простой рабочий — по мнению этого поклонника СССР, в этом и заключается всё величие этой страны, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Правда же заключается в том, что СССР был страной, где все граждане (за исключением номенклатуры) были равны в своём бесправии и нищете — все жили одинаково бедно. Действительно, никто никому не завидовал, но и завидовать-то было нечему — сосед получал ровно те же 140 рублей, что и ты, думал как перешить старый драный рыбацкий плащ в летнюю ветровку да где взять денег на внеочередной ремонт обуви — чему уж тут завидовать.

А что же власти? Может быть, они как-то старались исправить такое положение вещей, разрешали частный бизнес, какие-то частные инициативы? Нет — всё это в СССР было запрещено. Вместо этого государственные издательства огромными тиражами издавали книжки и журналы о том, как выживать условиях всеобщей нищеты. В книжках и журналах публиковались советы о том, как из цангового карандаша и старых лезвий сделать себе бритвенный станок "как у Джилетт", а детей посвящали в тайны, как из спичек и желудей сделать себе игрушечных солдатиков, которые по качеству не уступят заграничным оловянным.

Вы смотрели шоу типа "выжить любой ценой"? Вот СССР все 70 лет своего существования был страной таких выживальщиков — промышленность выпускала только противогазы, алюминиевые кастрюли и какие-нибудь высококачественные вольфрамовые реле сверхсекретной отстежной залупы для сгорания в верхних слоях атмосферы — всё остальное советским гражданам приходилось делать самостоятельно.

И всё это было бы смешно, коли не было бы так грустно. В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о бесконечной советской "самодельной" нищете.

Из истории вопроса. С чего всё началось.

Фактически сразу после прихода к власти в 1917 году большевики обозначили своё притязание на мировое господство, заявив, что нам нужен мир, и желательно весь. В довоенные времена проект "мировой революции" рассматривался как вполне реальный и серьёзный, и именно для этих задач в СССР проводилась так называемая "индустриализация", для сопротивляющихся крестьян был устроен Голодомор, а на деньги с ограбленного населения большевики строили наступательную военную технику (вроде штумовых танков "КВ") для захвата мира, которая кстати в первые месяцы войны в огромном количестве попала к немцам.

Оглядевшись по сторонам в послевоенные годы, большевики с досадой констатировали, что захватить весь мир им уже не удасться (появилось ядерное оружие), и было решено строить Коммунизм в отдельно взятом государстве — советская пропаганда начала рассказывать из каждого утюга о том, что скоро в стране не будет денег и всё будет бесплатно. А буржуи ещё утрут кровавые сопли своими кружевными манжетами, когда захотят получить немного нашего бесплатно, а мы им — фигу.

Народ при этом рассматривался большевиками просто как строительный материал для достижения великих сверхцелей — "жить хорошо" должны будут какие-то мифические будущие поколениe через сто или двести лет, а нынешний народ должен терпеть и подчиняться. Никто из власти никогда не думал о том, что промышленность — это не военные производства, не космодромы и урановые штольни, а прежде всего что-то, что должно сделать жизнь простых людей лучше; никто так не мыслил. Весь бытовой ширпотреб создавался на всяких "заводах двойного назначения", а многих полезных в быту вещей в СССР попросту не было.

В общем, власть жила своими прожектами, а народ выживал как мог — создавая себе быт из подручных материалов.

Самоделки взрослые. «Маленькие хитрости».

Всевозможные "хитрости" о том, как улучшить свой быт и сделать своими руками вещи, которые в развитых странах давно продаются в магазинах — в огромном количестве публиковались в специальных книгах и в журналах. Такими "хитростями" была полна, например, рубрика "Домашнему мастеру" в журнале "Наука и Жизнь" — в семидесятые годы тираж этого журнала составлял, кстати, колоссальные 3 миллиона экземпляров.

Что ещё интересно — такие книги с "советами" издавались все годы советской власти, а не только в восьмидесятые годы. Вот, например, обложка книги "Сделай сам" 1934 года, которая предлагает делать мебель и вещи для дома из мусора.

Советскому юношеству предлагали самостоятельно делать для себя сноуборды — советская промышленность была не в состоянии освоить их производство. Несколько позже такое же произошло и со скейтами — модные "доски" делались в ограниченном количестве и были жутким и "мажорным" дефицитом в последние советские годы.

Апофеозом советского "самоделанья" стала, пожалуй,вот эта книжица, которая на полном серьезе предлагала простым советским людям самостоятельно делать дома "дефицитные продукты", такие как мороженое, тушенку, зефир, шпроты и шампанское с омарами. Спрашивается — зачем вообще этим людям-кремням были нужны какие-то магазины, если всё это можно было сделать в домашних условиях?

"Сделать самому" предлагалось также и новогоднее настроение. Омаров и шампанское ты уже приготовил в домашних условиях, но чего-то не хватает? Не беда — сейчас мы расcкажем тебе, как из подручных средств сделать себе ёлочные игрушки, открытки и остальной серпантин.

Самоделки детские. «Из спичек и желудей».

Честно говоря, советские самоделки для детей выглядят намного страшнее и больнее чем всё, что предлагалось самостоятельно сделать взрослым. Взрослые — те уже привыкли выживать в стране тотального лицемерия и лжи, а вот детям многие вещи были ещё непонятны, и им очень сложно было объяснить, почему у нас вон тот дядя первым полетел в космос, но при этом в магазине не продаются нормальные игрушки.

Я хорошо помню советский "Детский мир" — в нём продавались страшные целлулоидные голыши, какие-то дутые пирамидки а-ля "приехал Кобзон", деревянные кубики, синенькие жестяные совочки для песочницы, формочки и несколько дубовых машинок. Ещё могла лежать какая-нибудь огромная деревянная юла размером с перезрелую тыкву. Нормального игрушечного оружия не было в принципе, солдатики не продавались, металлические конструкторы были жутким дефицитом (как и набор "Юный Химик"), а сложные игрушки, вроде "Лунохода", электрического подъёмного крана или диапроектора стоили треть, если не половину советской зарплаты.

Когда после распада совка сюда пришли заграничные солдатики, конструкторы "Лего", куклы и игрушечные наборы — всё это выглядело как вещи с других планет или из далекого будущего — настолько оно отличалось по внешнему виду, краскам, цветам и даже запаху от всего совкового.

Что же предлагалось советским детям? А предлагалось им делать себе самостоятельно игрушки из подручных материалов — например, из соломы (в ранние советские годы):

Примерно в то же время в обиход вошли желуди и спички — считалось, что из спичек и желудей можно сделать солдатиков, не уступающих по качеству импортным оловянным, и кроме того — ребёнок будет развиваться, создавая себе маленьких друзей. "Маленькие друзья" обычно разваливались на второй день после создания, либо годами пылились на полках в детских садах после всяких бессмысленных "конкурсов поделок".

В те же годы в обиход начал входить обман советских детей под общим названием "бумага и ножницы". И действительно — зачем делать для ребят качественных солдатиков, ведь это так сложно — сперва нужно придумать и смоделировать серию, затем создать прототип, потом сделать качественную выплавляемую модель, потом создать пресс-форму, отлить солдатиков, обрезать облой, покрасить, уложить в коробки... Проще за три копейки напечатать бумажных уродцев и раздать всем ножницы — и дети при деле, и солдатики вроде как есть.

И если вы думаете, что так было только в ранние "голодные" советские годы, то я вас разочарую — "голодные годы" в СССР были всегда. Вот обложка подобной ерунды из семидесятых-восьмидесятых годов — вполне себе уже "развитого" СССР. Поменялся только дизайн солдатиков — суть осталась прежней, бери и вырезай.

Каким-то особым цинизмом звучали в книге слова о том, что вот мол Советская Армия победила фашистов, а вы теперь вместо того, чтобы играть с качественными и красивыми игрушками, вырезайте себе сами солдатиков из бумаги, как в каменном веке. Предисловия и послесловия в книге искрятся оптимизмом, что мол дети будут там что-то там дальше вырезать и играть, но скажу по опыту — играть с бумажными солдатиками невозможно, они быстро рвутся, интерес к ним теряется на второй день, и в лучшем случае они оказываются где-то на полке или на дне коробки, а в худшем — просто выбрасываются.

Ещё одна книжка самоделок — на этот раз "гражданская", без обмундирования. Детям предлагается сделать "народы мира". Пластмассовые ковбои и индейцы в СССР тоже продавались — но их было всего несколько видов и были они жутким дефицитом — вот и приходилось выпускать такой "круг бумажных друзей".

Моё любимое — вырежи, склей советских космонавтов и ракету. Почему в "самой лучшей стране мира" до сих пор нет такой качественной пластмассовой игрушки? Чтобы и ракета была красивой, и космонавты внутрь садились? Нет ответа. Вырезай бумажного казаха в скафандре и молчи.

Вариант примерно тех же лет для девочек. В развитых странах их сверстницы играли с кукольными домиками и наряжали кукол "Барби", а советским девочкам предлагали вырезать и склеивать вот такие наряды. "Взрослых" кукол в СССР не было в принципе — советская промышленность не могла такое освоить.

И на закуску — советский игровой набор, который также предлагалось сделать из бумаги. Название как бы намекает на то, что с помощью него можно будет играть в известную антиутопию Оруэлла.

Такие дела.

А вы делали что-нибудь сами во времена СССР? Пользуетесь до сих пор какими-нибудь из этих самоделок?

Напишите в комментариях, интересно.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников