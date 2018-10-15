Чем славна для военной истории Беларуси битва 1435 года под Вилькомиром 15.10.2018, 11:45

ВКЛ смогло не только установить гражданский мир, но и прирасти территориями.

В 1430 г. престол Великого Княжества Литовского унаследовал родственник князя Витовта по отцовской линии – Свидригайло. Однако его правление продлилось недолго. Через два года трон перешел к единокровному брату великого Витовта князю Сигизмунду. Такие перемены во власти спровоцировали начало войны внутри княжества, пишет litvin.pl.

Великий князь литовский Свидригайло Ольгердович (1360-е – 1452, князь Великого княжества Литовского в 1430-1432 гг.) являлся младшим сыном великого князя Ольгерда. Это был буйный и неукротимый боец, который презирал все условности общества и страстно любил власть. Политических конкурентов он привык уничтожать любыми способами. Так, князь не побоялся прикончил киевского митрополита Герасима как раз накануне схватки при Вилькомире.

Впрочем существует мнение, будто своей репутацией буяна и скандалиста Свидригайло был обязан польским хронистам вроде Яна Длугоша, которые имели социальный заказ от польских королей выставлять литвинского князя недалеким правителем, интриганом.

Своим врагом Свидригайло считал старшего брата Ягайло, с которым вел постоянную войну. В ней он обращался за помощью к немецкому рыцарству, просил денег и воинов у московских бояр. Польский король Ягайло считал его опасным противником. Литовская знать отказала Свидригайло в поддержке из-за его непредсказуемости. Следствием этого и было избрание литвинами на трон Княжества Сигизмунда Кейстутовича, двоюродного брата Свидригайло.

В начале осени1435 года войска Сигизмунда и армия Свидригайло сошлись под Вилькомиром. Точная дата и место битвы: 29 августа – 1 сентября 1435, ныне это окрестности летувисского города Пабаискас, в 10 км от города Вилькомиром (теперь называется Укмерге, Летува), на берегу реки Праздники (лит. Швентойи).

Войско князя литовского Сигизмунда насчитывало примерно 12 тыс. солдат. Военная история литвинов четко определяет силы сторон. На стороне отца выступил младший сын Сигизмунда – Михаил. Польский отряд, посланный из Варшавы, в армии Сигизмунда возглавлял польский рыцарь Якуб Кобылянский (скончался в 1454г.). Этот военачальник некогда служил самому литовскому князю Витовту и был его маршалком дворовым.

На стороне Свидригайло воевали четыре десятка князей из княжеств, находившихся на территории нынешней Украины, Белоруссии и частично России (Тверь), удалось заручиться поддержкой и привлечь силы полоцких, киевских, смоленских полков и ливонских рыцарей, которых возглавил великий магистр Франк Керсдорф.

Свидригайло поддерживал также князь Сигизмунд Корибутович, правивший от лица покойного князя Витовта в Чехии. Именно ему Свидригайло доверил командовать своими сборными войсками в войне против своего политического конкурента. Такое решение было оправдано тем, что как полководец сам Свидригайло стоил немногого. Военная история свидетельствует: у Корибутовича за плечами были тяжелые походы с гуситами, победы в Чешской земле над австрийскими и немецкими рыцарями. Сил у Свидригайло было не меньше, чем у его противников.

Войска с той и другой стороны долго не отваживались перейти в атаку первыми. Стороны сначала придерживались оборонительной тактики и надеялись на укрепленные позиции. Но 1 сентября войско Свидригайло стало перемещаться поближе к лагерю ливонцев. Есть также мнение, будто движение в сторону Вилькомира было оправдано сменой позиции, поскольку рядом расположенная местность из-за проливных дождей размокла и была худшим вариантом для наступления.

Пока его войска Свидригайло готовились к построению, князь Михаил Сигизмундович выбрал момент и внезапно атаковал армию Свидригайло. Первыми пошли в бой польские всадники пана Кобылянского, которым удалось разрезать боевой порядок врага.

Солдаты Свидригайло, не ожидавшие такого яростного и молниеносного наступления противника, бросились врассыпную. Для военной истории ход битвы и тактические приемы сторон не представляют большого интереса.

Бывший великий князь Литвы в суматохе остался без всякой защиты. Если бы не отряд Сигизмунда Корибутовича, который укрылся вблизи и спас его, Свидригайло могли схватить и взять в плен. Битва закончилась, так толком и не начавшись. Все союзники Свидригайло потерпели полное поражение. Лидер Ливонского ордена был убит, а вместе с ним на поле брани пало огромное число достойных рыцарей. Было убито до полутора десятка "сильных мужей" из Твери, Полоцка, Витебска. Самое сильное сопротивление оказали атаковавшим бойцам чешские пехотинцы Корибутовича, которые не рассчитывали на пощаду в случае плена. Погибли также почти все ливонцы.

Пожилой Свидригайло уцелел только, благодаря резвости своего коня, который вынес его из схватки. Герой гуситских войн и славный полководец Сигизмунд Корибутович в битве был серьезно ранен. Он скончался в плену (возможно, его просто добили).

Вилькомирскую битву военная история литвинов называет решающий в борьбе за престол ВКЛ. Трон княжества по праву занял Сигизмунд. Поскольку Свидригайло остался без поддержки Полоцка, Киева и Смоленска и растерял большую часть войска, он уже не мог претендовать на звание Великого князя.

Для Ливонии Вилькомирская битва стала литвинским вариантом Грюнвальдом – рыцари-братья не смогли оправиться от поражения, но сама провинция выжила. Ее правители сумели без проволочек заключить союз с Литвой и Польшей.

Память о Вилькомирской баталии увековечила церковь, выстроенная на месте гибели многих христиан почти сразу после кровавого события. Сегодня на поле былого сражения возвышается памятная стела. Тема битвы была отражена в «Гуситской трилогии» А. Сапковского.