«Плачу в метро бесконтактной картой, уже месяц приходят двойные списания» 2 15.10.2018, 11:50

Что говорят разработчики?

У читателя onliner.by Леонида — две карты, привязанные к одному счету, а также смарт-часы с технологией NFS. После того как в метро появилась бесконтактная система оплаты, он активно пользуется для прохода как картами, так и гаджетами. Правда, с начала сентября он стал замечать, что с его счета списывается двойная плата.

— Все происходит вот как: я захожу в метро, прикладываю карту или же часы, прохожу — и мне приходит сообщение о списании денег, а через некоторое время — второе, и в каждом указана сумма списания — 65 копеек. Либо же, к примеру, я только один раз был днем в метро, и после поездки, как обычно, списалось 65 копеек, но уже ближе к ночи, когда я уже давно был дома, пришло СМС о списании 1 рубля 30 копеек, — рассказал Леонид. — Сперва я думал, что это сбой в программе, и не обращал на это внимания. Но деньги на счет не возвращались.

Леонид говорит, что таким образом за это время с него списали около 20 рублей. Он зарегистрировался в личном кабинете пассажира, как и предлагается на сайте payBYcard.

Но и личный кабинет мужчину не обрадовал. Он говорит, что в графе «Дата поездки» все равно обнаружил лишние списания.

— Я написал в техподдержку, они обещают разобраться, — объясняет он. — Кроме этого, обратился в банк, они делают полную выписку по счету. Также я написал обращение и в метрополитен по этому поводу. Не знаю, чем закончится история, возможно, даже потребуется отследить камеры видеонаблюдения в метро, чтобы посмотреть, сколько раз я входил в метро и пользовался картой.

В техподдержке сервиса payBYcard объясняют: подобное обращение зафиксировано и сейчас с ситуацией Леонида разбираются. При этом отмечают, что парень привязал к личному кабинету только одну карту, хотя для оплаты пользовался двумя, а также часами с технологией NFС. Возможно, именно из-за этого количество списаний и указанных поездок в личном кабинете не совпадает. Во всяком случае точно выяснить все нюансы ситуации возможно будет только лишь после того, как банк, карточкой которого пользуется Леонид, предоставит информацию по списаниям.

Разработчики системы payBYcard рассказали о типичных ситуациях, которые возникают с пассажирами, пользующимися бесконтактной системой оплаты.

Ситуация 1. Прикладываю карту «Белкарт», а она не срабатывает

— Довольно часто пассажиры пытаются оплатить проезд картами, к примеру, системы «Белкарт» либо же пытаются прикладывать карты с чипом или же магнитной полосой, — объяснили разработчики. — Но на данный момент на валидаторах в метрополитене принимаются к оплате только бесконтактные карты двух систем — Visa и Mastercard (на карте должен присутствовать специальный значок, говорящий о том, что она бесконтактная). При этом совершенно неважно, какой банк выпускает карты этой системы.

Ситуация 2. Приложил кошелек с картой, а она не сработала или списалась поездка с проездного

— Платить в метро чемоданом, борсеткой, кошельком не рекомендуется, — в который раз повторяют создатели payBYcard. — По правилам метрополитена человек должен приложить к валидатору тот платежный инструмент, с помощью которого хочет, чтобы произошла оплата.

Ситуация 3. На карте есть деньги, но валидатор пишет «Адмова»

— Если карта правильная, а на ней точно есть нужные для оплаты проезда 65 копеек, но терминал все равно пишет «Адмова», есть вероятность, что вы прикладываете и слишком быстро убираете карту от валидатора, — объясняют в компании. — В среднем считывание карты занимает менее одной секунды. Тут есть простое правило: как только на валидаторе отобразятся четыре звездочки, карту можно смело убирать. Дальше появится надпись «Аплачана», и пассажир сможет пройти через турникет. Хотим подчеркнуть — это единственный вариант, когда у пассажира будут списаны деньги. Во всех других случаях списания не происходит.

Ситуация 4. Карта была в стоп-листе, деньги пришли, но ее не разблокировали

Если на карте нет денег или же их не хватает на оплату проезда, пассажир сможет пройти в метро. Но сразу же после этого система ставит карту в стоп-лист, и второй раз в метро по этой карте он не может попасть.

— Человек не сможет оплатить проезд с этой карты до тех пор, пока с нее не спишутся деньги, которые он уже задолжал метрополитену, — объясняют разработчики. — Что происходит после того, как карта попала в стоп-лист? С определенной периодичностью система будет пытаться списать долг. На телефон пассажира могут приходить СМС-сообщения из банка о попытках списания.

— Мы просим пассажиров внимательнее читать содержание СМС. Если у человека долгое время нет денег на карте, то при каждой попытке списать задолженность будет приходить уведомление об этом. СМС будет содержать информацию о том, что списание не произошло из-за недостатка средств. Что делать человеку? В принципе, ему нужно просто пополнить банковскую карточку, которой он воспользовался в метрополитене. Когда денежных средств на ней будет достаточно, они автоматически спишутся. В течение нескольких банковских дней карта будет исключена из стоп-листа, а пассажир сможет снова оплачивать проезд в метро банковской картой.

Ситуация 5. Вместо 65 копеек списали больше 1 рубля

— Если раньше, при запуске проекта, денежные средства списывались сразу, то есть вы прошли — и буквально через пару секунд с вашей банковской карты прошло списаниие и вы получили об этом информацию, то с конца июля этого года «БПС-Сбербанк» ввел новую функцию в этой системе — это функция агрегирования, — объясняют в payBYcard. — Что это значит? Это значит, что поездки агрегируются и в течение 48 часов списываются общей суммой.

Правда, списаться может только 65 копеек, 1 рубль 30 копеек или же 1 рубль 95 копеек, не больше, то есть единовременно списывается сумма максимально за 3 поездки, которые совершены в промежуток времени, не превышающий 48 часов. Создатели системы объясняют: никаких авансовых платежей система не делает.

Ситуация 6. В метро сегодня не был, но пришло сообщение о списании денег

— Формирование СМС о списании денежных средств сервис payBYcard не осуществляет, — объяснили разработчики. — Его отсылает банк, который выпустил банковскую карту — и только в том случае, если у владельца активирована услуга СМС-информирования.

— Бывает, что человек прошел вчера вечером, сегодня утром и в обед. После третьей поездки ему прилетает сообщение о том, что с него списалось 1,95 рубля. Про отсутствие СМС-сообщений по предыдущим 2 поездкам пассажир в нашей повседневной суматохе может не помнить, и ему кажется, что эта сумма списалась за одну поездку, — рассказывают в payBYcard. — Стандартная ситуация, когда клиенты звонят, возмущаются, а потом регистрируются в личном кабинете, и все становится на свои места. Многие потом даже звонят и извиняются.

Проверить все свои поездки можно в специальном разделе на сайте payBYcard. По словам разработчиков, зарегистрироваться и привязать платежные карты там можно за считаные минуты.

— Мы акцентируем внимание пассажиров на том, что в личном кабинете можно при помощи обратной связи проинформировать о возникающих вопросах. Тогда служба поддержки сервиса payBYcard более предметно сможет рассмотреть возникшую ситуацию и оперативно на нее отреагировать, — заключают разработчики.