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ЕС ввел против России новый режим санкций

  • 15.10.2018, 12:08
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Санкции введены в ответ на химические атаки.

Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, это введение нового режима санкций явилось прямым следствием решения Европейского совета от 28 июня этого года.

"Теперь ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, привлеченным к разработке и использованию химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местоположения",-говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что ограничительные меры будут направлены на лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещаться предоставлять средства подсанкционным субъектам.

Как сообщалось, правовой режим, основанный на предложениях Франции и Великобритании, призван предотвратить повторным использованием химического оружия со стороны России и Сирии.

Лидеры стран Евросоюза в итоговом коммюнике саммита в июне официально пообещали как можно скорее разработать и принять документ о новый режим санкций в ответ на применения и распространения химического оружия.

Много государств ЕС выгнали российских дипломатов из-за отравления в Солсбери. Но оппозиция со стороны "голубей", к которым в частности относятся Греция, Италия и Венгрия, заблокировала любые дальнейшие меры.


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