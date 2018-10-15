Арина Соболенко - 10-я в чемпионской гонке ВТА
- 15.10.2018, 12:10
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг.
В обновленной версии чемпионской гонки ВТА от 15 октября лучшая из белорусок Арина Соболенко занимает 10-е место, сообщает «Прессбол».
Чемпионская гонка ВТА. 15 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5375
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5086
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4255
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 3943
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3850
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3840
9 (9). Кики Бертенс (Голландия) — 3710
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145
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30 (30). Александра Саснович (Беларусь) — 1471...
50 (47). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...
64 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 856...