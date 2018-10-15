Арина Соболенко - 10-я в чемпионской гонке ВТА 15.10.2018, 12:10

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг.

В обновленной версии чемпионской гонки ВТА от 15 октября лучшая из белорусок Арина Соболенко занимает 10-е место, сообщает «Прессбол».

Чемпионская гонка ВТА. 15 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5375

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5086

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4255

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 3943

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3850

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3840

9 (9). Кики Бертенс (Голландия) — 3710

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145

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30 (30). Александра Саснович (Беларусь) — 1471...

50 (47). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051...

64 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 856...