Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка 15.10.2018, 12:15

Фото: Getty Images

Он будет седьмым в очереди на престол.

Кенсингтонский дворец объявил о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка.

Первенец Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол, сообщает ВВС.





Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Сегодня начался первый большой официальный тур супругов Сассекских. Гарри и Меган прибыли в Австралию, в Сидней. Отсюда они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

Тур продлится 16 дней, он совпадает по времени с проводимыми в Австралии четвертыми по счету Invictus Games (Игры Непобежденных).

Фото: Getty Images

Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские повторяют маршрут родителей принца Гарри - первым официальным туром принца Чарльза и принцессы Дианы была поездка в Австралию и Новую Зеландию.